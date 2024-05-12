Fenerbahçe'de Alexander Djiku: Kendi gururumuz için Galatasaray'ı yenmeliyiz

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Alexander Djiku, Kayserispor'u 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"Mutlu olduğumu söyleyebilirim. Takım olarak iyi bir ruh ortaya koyduk. Kazanmamız gereken bir maçtı, mutluyuz. Hangi pozisyonda oynarsam, elimden geleni yaparım. Takıma yardım edebildiysem ne mutlu. İsmail Hoca sakatlıklar nedeniyle beni 6 numarada oynattı. Sakat arkadaşlarımız geldiğinde, kendi yerime geçeceğim."

"Herkes, Galatasaray derbisini bekliyor. Kendi gururumuz için Galatasaray'ı yenmemiz gerekiyor. Galatasaray'ı yenmeye gideceğiz. Zor bir maç olacak. Kalan iki maçı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz."