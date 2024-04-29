TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe istiyordu! O yıldızı Barcelona kaptı
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen o yıldız isim ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcu ile Barcelona'nın transferde anlaşma sağladığı öğrenildi. İşte detaylar...
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Bu oyunculardan birisi de Arjantinli ön libero Guido Rodriguez olmuştu. Son olarak 30 yaşındaki yıldız isim ile ilgili olarak flaş gelişme yaşandı.
Milliyet'in derlediği habere göre Barcelona, Real Betis formasını terleten oyuncuya kancayı taktı. Betis'in başkanlığını yapan Angel Haro, Tangocu ile ilgili olarak, "Guido ile görüştük. Kendisine sunduğumuz yeni sözleşme teklifinin süresi doldu" açıklamasını yapmıştı. 29 yaşında ve 1.85 boyundaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Yer alan haberde Barcelona bu yapılan açıklamanın üzerine oyuncu ile ilgili fırsat transferini değerlendirerek erken davrandı.
2 YILLIK ÖN SÖZLEŞME TAMAM
Fabrizio Romano'nun haberine göre Barcelona, Real Betis formasını terleten Guido Rodriguez için kolları sıvadı.
Haberin detaylarında Real Betis ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 30 yaşındaki Arjantinli orta sahanın, Barcelona ile 2 yıllık bir ön sözleşmeye imza attığı da aktarıldı.
Bu sezon Real Betis formasıyla 25 karşılaşmaya çıkan Guido Rodriguez bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 1 kez de asist yapma başarısı gösterdi.
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