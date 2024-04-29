TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe istiyordu! O yıldızı Barcelona kaptı

Bu oyunculardan birisi de Arjantinli ön libero Guido Rodriguez olmuştu. Son olarak 30 yaşındaki yıldız isim ile ilgili olarak flaş gelişme yaşandı.

Milliyet'in derlediği habere göre Barcelona, Real Betis formasını terleten oyuncuya kancayı taktı. Betis'in başkanlığını yapan Angel Haro, Tangocu ile ilgili olarak, "Guido ile görüştük. Kendisine sunduğumuz yeni sözleşme teklifinin süresi doldu" açıklamasını yapmıştı. 29 yaşında ve 1.85 boyundaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.