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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe istiyordu! O yıldızı Barcelona kaptı

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen o yıldız isim ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcu ile Barcelona'nın transferde anlaşma sağladığı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 13:16
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe istiyordu! O yıldızı Barcelona kaptı

Fenerbahçe bu sezon uzun yıllardır hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğuna son vermek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe istiyordu! O yıldızı Barcelona kaptı

Kanarya bu anlamda gerek yaz transfer dönemi gerek ara transfer dönemi kadrosuna pek çok yıldız ismi dahil etti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe istiyordu! O yıldızı Barcelona kaptı

Sarı-lacivertlilerde yapılan transferler büyük yankı uyandırmıştı. Fakat Kanarya'da bazı futbolcular uzun süredir gündeme gelmesine rağmen transferde mutlu sona ulaşılamamıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe istiyordu! O yıldızı Barcelona kaptı

Bu oyunculardan birisi de Arjantinli ön libero Guido Rodriguez olmuştu. Son olarak 30 yaşındaki yıldız isim ile ilgili olarak flaş gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe istiyordu! O yıldızı Barcelona kaptı

Milliyet'in derlediği habere göre Barcelona, Real Betis formasını terleten oyuncuya kancayı taktı. Betis'in başkanlığını yapan Angel Haro, Tangocu ile ilgili olarak, "Guido ile görüştük. Kendisine sunduğumuz yeni sözleşme teklifinin süresi doldu" açıklamasını yapmıştı. 29 yaşında ve 1.85 boyundaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe istiyordu! O yıldızı Barcelona kaptı

Yer alan haberde Barcelona bu yapılan açıklamanın üzerine oyuncu ile ilgili fırsat transferini değerlendirerek erken davrandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe istiyordu! O yıldızı Barcelona kaptı

2 YILLIK ÖN SÖZLEŞME TAMAM

Fabrizio Romano'nun haberine göre Barcelona, Real Betis formasını terleten Guido Rodriguez için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe istiyordu! O yıldızı Barcelona kaptı

Haberin detaylarında Real Betis ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 30 yaşındaki Arjantinli orta sahanın, Barcelona ile 2 yıllık bir ön sözleşmeye imza attığı da aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe istiyordu! O yıldızı Barcelona kaptı

Bu sezon Real Betis formasıyla 25 karşılaşmaya çıkan Guido Rodriguez bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 1 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

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