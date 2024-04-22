TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe İsmail Yüksek'e gelen o teklifi reddetti!

Bu sezon hem Fenerbahçe hem de Milli Takım formasıyla üst düzey bir performans sergileyen İsmail Yüksek konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.

Takvim'in haberine göre devre arasında genç yıldızın transferi için sarı-lacivertli yönetimle masaya oturan Lyon'un yeni bir hamle yaptığı öğrenildi.