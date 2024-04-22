Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe İsmail Yüksek'e gelen o teklifi reddetti!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe İsmail Yüksek'e gelen o teklifi reddetti!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla en çok dikkat çeken isimlerden birisi de İsmail Yüksek olurken Kanaryaya oyuncu için o Fransız devinden teklif geldi. Sarı-lacivertlilerin ise bu teklifi geri çevirdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe İsmail Yüksek'e gelen o teklifi reddetti!

Bu sezon hem Fenerbahçe hem de Milli Takım formasıyla üst düzey bir performans sergileyen İsmail Yüksek konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.

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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe İsmail Yüksek'e gelen o teklifi reddetti!

Takvim'in haberine göre devre arasında genç yıldızın transferi için sarı-lacivertli yönetimle masaya oturan Lyon'un yeni bir hamle yaptığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe İsmail Yüksek'e gelen o teklifi reddetti!

RAKAM YÜKSELDİ AMA...

Fransız kulübünün geçtiğimiz günlerde İsmail için Fenerbahçe'ye 12 milyon Euro ve bonuslar içeren bir teklif yaptığı belirlendi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe İsmail Yüksek'e gelen o teklifi reddetti!

Lyon'un devre arasında 8 milyon Euro ve bonuslar içeren teklifi kabul edilmemişti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe İsmail Yüksek'e gelen o teklifi reddetti!

Bu kez rakam yukarıya çekilse de sarı-lacivertliler'in yine olumsuz yanıt verdiği ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe İsmail Yüksek'e gelen o teklifi reddetti!

DEĞERİ KATLANABİLİR

Yönetimin hem İsmail Yüksek için minimum 20 milyon Euro istediği hem de Euro 2024 düşünülerek böyle bir karar verildiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe İsmail Yüksek'e gelen o teklifi reddetti!

Almanya'daki turnuvada Milli Takımımız'ın 11 oyuncusu olması beklenen İsmail'in olası bir yüksek performansında değerinin artacağı düşünülüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe İsmail Yüksek'e gelen o teklifi reddetti!

YİNE GELECEKLER!

Alınan bilgilere göre Lyon önümüzdeki günlerde daha yüksek bir rakamla Fenerbahçe'nin kapısını çalabilir.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe İsmail Yüksek'e gelen o teklifi reddetti!

Ancak rakam 20 milyon Euro seviyesine gelmediği sürece yönetimin milli futbolcunun satışına asla sıcak bakmayacağı konuşuluyor.

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