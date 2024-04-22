TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe İsmail Yüksek'e gelen o teklifi reddetti!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla en çok dikkat çeken isimlerden birisi de İsmail Yüksek olurken Kanaryaya oyuncu için o Fransız devinden teklif geldi. Sarı-lacivertlilerin ise bu teklifi geri çevirdiği öğrenildi. İşte detaylar...
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Lyon'un devre arasında 8 milyon Euro ve bonuslar içeren teklifi kabul edilmemişti.
Bu kez rakam yukarıya çekilse de sarı-lacivertliler'in yine olumsuz yanıt verdiği ifade edildi.
DEĞERİ KATLANABİLİR
Yönetimin hem İsmail Yüksek için minimum 20 milyon Euro istediği hem de Euro 2024 düşünülerek böyle bir karar verildiği öğrenildi.
Almanya'daki turnuvada Milli Takımımız'ın 11 oyuncusu olması beklenen İsmail'in olası bir yüksek performansında değerinin artacağı düşünülüyor.
YİNE GELECEKLER!
Alınan bilgilere göre Lyon önümüzdeki günlerde daha yüksek bir rakamla Fenerbahçe'nin kapısını çalabilir.
Ancak rakam 20 milyon Euro seviyesine gelmediği sürece yönetimin milli futbolcunun satışına asla sıcak bakmayacağı konuşuluyor.
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