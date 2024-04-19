Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Ve transfer gerçekleşiyor! Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisi belli oldu

FENERBAHÇE HABERİ: Ve transfer gerçekleşiyor! Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisi belli oldu

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, sezon sonu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Kariyerini Avrupa'da sürdürme kararı alan başarılı oyuncunun yeni adresiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Olympiakos ile oynanan maça gözlemci yollayan Arsenal Kulübü, Ferdi Kadıoğlu'nun performansına tam not verdi. İşte yıldız ismin bonservis bedeli...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 15:33
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FENERBAHÇE HABERİ: Ve transfer gerçekleşiyor! Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisi belli oldu

Yaz transfer döneminde sol bek bölgesine takviye planlayan Arsenal, listenin başına Ferdi Kadıoğlu'nu aldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve transfer gerçekleşiyor! Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisi belli oldu

OLYMPIAKOS MAÇINDA İZLEDİLER!
İngiliz ekibi, Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynadığı Konferans Ligi çeyrek final rövanşına gözlemci yolladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve transfer gerçekleşiyor! Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisi belli oldu

Milli yıldız, Olympiakos karşısında kusursuza yakın bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve transfer gerçekleşiyor! Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisi belli oldu

Sol bek mevkisine nokta atış bir transfer yapmayı planlayan Arsenal, uzun süredir Ferdi Kadıoğlu'nu yakın markajında tutuyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve transfer gerçekleşiyor! Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisi belli oldu

Bu sezon sol bek mevkisinden istediği verimi alamayan teknik direktör Arteta, yönetimden transfer talebinde bulundu.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve transfer gerçekleşiyor! Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisi belli oldu

Son olarak Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e elenen İngiliz devi, bu eşleşmede de sol bekte sıkıntı yaşadı.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve transfer gerçekleşiyor! Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisi belli oldu

Premier Lig'de uzun süre lider gitmesine rağmen son hafta aldığı Aston Villa yenilgisiyle yine zirveyi kaptıran Arsenal, Fenerbahçe'nin yıldızını gözüne kestirdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve transfer gerçekleşiyor! Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisi belli oldu

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Arsenal, kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve transfer gerçekleşiyor! Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisi belli oldu

Ferdi, bir süredir Arsenal'in takibindeydi. 24 yaşındaki oyuncu özellikle Almanya ile oynanan hazırlık maçındaki performansıyla tam not almıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve transfer gerçekleşiyor! Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisi belli oldu

O karşılaşmada Ferdi karşısında hiçbir varlık gösteremeyen Leroy Sane, Bayern Münih formasıyla Arsenal'ın solunu adeta felç etti.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve transfer gerçekleşiyor! Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisi belli oldu

25 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR
Akşam'ın İngiliz basınından derlediği habere göre; Arsenal transfer için 25 milyon euro'yu gözden çıkarmış durumda.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve transfer gerçekleşiyor! Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisi belli oldu

RAKAM DAHA DA ARTABİLİR
Transferi EURO 2024 öncesi tamamlamak isteyen Ada ekibinin bu rakamı daha da artırabileceği öne sürüldü.

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