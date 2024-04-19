FENERBAHÇE HABERİ: Ve transfer gerçekleşiyor! Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisi belli oldu

O karşılaşmada Ferdi karşısında hiçbir varlık gösteremeyen Leroy Sane, Bayern Münih formasıyla Arsenal'ın solunu adeta felç etti.

25 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Akşam'ın İngiliz basınından derlediği habere göre; Arsenal transfer için 25 milyon euro'yu gözden çıkarmış durumda.