Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Olympiakos maçı şifresiz canlı izle | Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta? TV 8 canlı yayın izle

Fenerbahçe Olympiakos maçı şifresiz canlı izle | Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta? TV 8 canlı yayın izle

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe, Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Çeyrek final rövanş maçı Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve maçta Tobias Stieler düdük çalacak. İlk maçta 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, taraftarı önünde kazanarak yarı finale kalmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 16:48
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Fenerbahçe Olympiakos maçı şifresiz canlı izle | Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta? TV 8 canlı yayın izle

Fenerbahçe - Olympiakos maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Olympiakos, çeyrek final maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Olympiakos maçı 18 Nisan Perşembe günü oynanacak. Müsabaka TV 8'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

FENERBAHÇE OLYMPIAKOS MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Çağlar, Becao, Osayi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

FENERBAHÇE OLYMPIAKOS MAÇI CANLI

FENERBAHÇE'DE SON DURUM!

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 yenmişti. Bu galibiyet ile moral bulan Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan isimlerin son durumları merak konusu oldu. Fenerbahçe'de Djiku ve Cengiz Ünder takımla çalışmalara başladı. İki isim de görev verilmesi halinde Olympiakos maçında süre alabilecek. İlk maçta sakatlanarak sahadan sedye ile çıkan Jayden Oosterwolde bir süre sahalardan uzak kalacak. Mert Hakan Yandaş ve Joshua King'in durumları belirsizliğini koruyor. Serdar Aziz, Serdar Dursun, Luan Peres ve Mert Müldür ise Avrupa kadrosunda yer almıyor.

FENERBAHÇE OLYMPIAKOS MAÇI CANLI

GÖZLER BATSHUAYI'DE!

Fenerbahçe'nin nöbetçi golcüsü Batshuayi, bu sezon Avrupa maçlarında ortaya koyduğu performansla en dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Batshuayi bu sezon elemeler dahil Avrupa'da çıktığı 12 maçta 6 gol 2 asist üretti.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ilk maçta Olympiakos'a 3-2 mağlup oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye tur için iki fark ve üstünde alınan bir galibiyet yetecek. Fenerbahçe tek farklı galibiyet alması durumunda maç uzatmalara gidecek. Her türlü Olympiakos galibiyeti veya beraberlik Fenerbahçe'yi kupa dışına itecek.

FENERBAHÇE OLYMPIAKOS MAÇI CANLI İZLE

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