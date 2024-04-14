Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci kararı! Sözleşmesi...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci kararı! Sözleşmesi...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan İrfan Can Kahveci için karar verildi. Milli futbolcu ile devam etmek isteyen sarı-lacivertli yönetim İrfan Can ile anlaşma sağladı. İşte yıldız oyuncunun yeni mukavelesi... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci kararı! Sözleşmesi...

Fenerbahçe'nin son dönemdeki en etkili oyuncuları arasında yer alan İrfan Can Kahveci ile ilgili flaş bir gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci kararı! Sözleşmesi...

Takvim'in haberine göre; Sarı-lacivertli Yönetim, sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan milli oyuncu ile 3 yıllık yeni bir sözleşme imzalayacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci kararı! Sözleşmesi...

Bu anlaşmaya göre tecrübeli oyuncunun 15 milyon lira olan yıllık ücreti 40 milyon liraya çıkacak. İrfan Can Kahveci, 40 milyon liranın yanı sıra bonuslar da kazanacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci kararı! Sözleşmesi...

Fenerbahçe'ye 2021 yılında 7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan İrfan Can son dönemdeki performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinin de radarına girmeyi başardı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci kararı! Sözleşmesi...

Milli oyuncunun transferi için Galatasaray ve Fenerbahçe transfer savaşına girmiş ve sonrasında sarı-lacivertliler galip gelmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci kararı! Sözleşmesi...

Bu sezon istikrarlı bir görüntü ortaya koyan yıldız futbolcu, 41 karşılaşmada görev aldı.

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