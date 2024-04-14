TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci kararı! Sözleşmesi...

Fenerbahçe'nin son dönemdeki en etkili oyuncuları arasında yer alan İrfan Can Kahveci ile ilgili flaş bir gelişmeler yaşanıyor.

Takvim'in haberine göre; Sarı-lacivertli Yönetim, sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan milli oyuncu ile 3 yıllık yeni bir sözleşme imzalayacak.