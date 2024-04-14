TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci kararı! Sözleşmesi...
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan İrfan Can Kahveci için karar verildi. Milli futbolcu ile devam etmek isteyen sarı-lacivertli yönetim İrfan Can ile anlaşma sağladı. İşte yıldız oyuncunun yeni mukavelesi... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe'ye 2021 yılında 7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan İrfan Can son dönemdeki performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinin de radarına girmeyi başardı.
Milli oyuncunun transferi için Galatasaray ve Fenerbahçe transfer savaşına girmiş ve sonrasında sarı-lacivertliler galip gelmişti.
Bu sezon istikrarlı bir görüntü ortaya koyan yıldız futbolcu, 41 karşılaşmada görev aldı.
41 maçta 15 gol, 12 asist üreten İrfan Can Kahveci, 27 gole katkıda bulundu.
Son oynanan Olympiakos maçında 90 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu takımı adına 1 gol kaydetmişti.
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