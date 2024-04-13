Edin Dzeko Komşu'yu çıldırttı!

Edin Dzeko, Olympiakos karşılaşmasında zaman zaman sert müdahalelere maruz kaldı. Hakeme itiraz edince de Yunan taraftarların ıslıklı protestosuyla karşılaştı.

Boşnak yıldız, Olympiakos taraftarının yuhalamalarına formadaki Türk Bayrağı'nı göstererek karşılık verdi. Dzeko'nun bu hareketi tüm futbolseverlerin gönlünü fethetti. Yunan basınını ise çıldırttı.

Dün gazeteler şu ifadeleri kullandı:

GAZZETTA: "Bosnalı oyuncu, Türklerin takdirini kazanmak için farklı bir yol buldu."

METROSPORT: "Dzeko, faul isterken Pire seyircisi tarafından yuhalandı ve sonrasında Olympiakos taraftarlarına meydan okurcasına Türk Bayrağı'nı göstererek karşılık verdi!"

SPORTDOG: "Dzeko, 34. dakikadaki faul sonrasında Türk bayrağını işaret ederek yuhalanmaların daha da artmasına neden oldu."