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GALATASARAY HABERLERİ: Seri'den Beşiktaş ve Fenerbahçe itirafı! "Transfer...

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de Galatasaray formasıyla boy gösteren Seri, ülkemiz futbolcu ve transfer sürecine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tecrübeli orta saha oyuncusu bu konuda Beşiktaş ve Fenerbahçe hakkında da konuştu. İşte Seri'nin sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 15:11 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 15:24
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GALATASARAY HABERLERİ: Seri'den Beşiktaş ve Fenerbahçe itirafı! "Transfer...

Hull City'de forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Jean Michael Seri, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da bir dönem kendisiyle ilgilendiğini bildirdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Seri'den Beşiktaş ve Fenerbahçe itirafı! "Transfer...

SERI: "FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN İLGİSİNDEN HABERİM VARDI"

Hürriyet'e konuşan 32 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu, "Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgisinden haberim vardı. Kendime her zaman Türkiye'de Galatasaray haricinde bir kulübe dönmeyeceğimi söyledim çünkü Galatasaray'la çok iyi bir iletişimim var.

GALATASARAY HABERLERİ: Seri'den Beşiktaş ve Fenerbahçe itirafı! "Transfer...

Bu yüzden Fenerbahçe veya herhangi bir kulübe gitmek istemedim. Onlara saygı duyuyorum, kesinlikle çok büyük kulüpler ama gerçekten gitmek istemedim.

GALATASARAY HABERLERİ: Seri'den Beşiktaş ve Fenerbahçe itirafı! "Transfer...

Eğer beni isteyen kulüp Galatasaray değilse başka bir kulübe gitmeyecektim. Bu benim kararımdı. Galatasaray'ın yöneticileri, takımdaki oyuncular ve taraftarlarla çok iyi bir ilişkim vardı. Tamamen bu yüzden." şeklinde konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ: Seri'den Beşiktaş ve Fenerbahçe itirafı! "Transfer...

"ŞAMPİYONLUK YARIŞI SON MAÇA KADAR SÜRECEK GİBİ DURUYOR"

Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışına da değinen Seri, "İkisi de çok büyük takım. Galatasaray şu an lider ama şampiyonluk yarışı son maça kadar sürecek gibi duruyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Seri'den Beşiktaş ve Fenerbahçe itirafı! "Transfer...

Bence şampiyonluk aralarında oynayacağı derbi maçında belli olacak. Galatasaray'ın sahasında iyi bir derbi mücadelesi bekliyorum. Zorlu bir yarış olacak ama umarım şampiyonluğu Galatasaray kazanır." dedi.

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