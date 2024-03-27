TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Kongolu golcü! Bonservisiyle rekor kıracak
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yarıştığı iki kulvarda da iddiasını sürdüren Fenerbahçe, sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmalarına ağırlık verdi. Yeni sezon öncesi eksik bölgelerini güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, kariyerini İngiltere'de sürdüren Kongolu forvete talip oldu. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Fenerbahçe sezon öncesi Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder ve Fred gibi çok sayıda yıldız oyuncuyu renklerine bağlamıştı.
Yaz transfer dönemi gibi kış transfer dönemini de hareketli geçiren sarı-lacivertliler, Leonardo Bonucci, Çağlar Söyüncü ve Rade Krunic takviyeleriyle gündem olmuştu.
Bu sezon hem lig hem de Avrupa'da şampiyonluk hedefleyen, Süper Kupa'yı da müzesine götürmek isteyen Kanarya, zaman kaybetmeden gelecek sezon için çalışmalarına başladı.
Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi hızlı bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Fenerbahçe'nin önceliklerinden birisi de forvet transferi...
Sarı-lacivertliler, sezon başında transfer edilen Edin Dzeko'nun ilerleyen yaşı ve Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle hücum hattını güçlendirecek.
Bu doğrultuda arayışlarına başlayan Kanarya ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.
FENERBAHÇE YOANE WISSA'YA TALİP OLDU
Fransız basını, Fenerbahçe'nin Premier Lig ekibi Brentford'da forma giyen Kongolu golcü Yoane Wissa'ya talip olduğunu yazdı.
Africa Foot United'da yer alan habere göre; aralarında sarı-lacivertlilerin de bulunduğu birçok büyük kulübun Wissa'yı takip ettiği belirtildi.
BONSERVİSİ 25 MİLYON EURO
Öte yandan haberde Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki forveti transfer edebilmesi için 25 milyon Euro'yu gözden çıkarması gerektiği vurgulandı.
Wissa bu rakama Fenerbahçe'ye transfer olursa, sarı-lacivertlilerin en yüksek bonservis bedeli ödediği futbolcu olarak tarihe geçecek.
Yoane Wissa bu sezon Brentford formasıyla 27 maça çıktı.
Kongolu santrfor, 7 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Demokratik Kongo Milli Takımı'nın formasını da terleten deneyimli forvet, milli takımla çıktığı 23 maçta 5 gol attı.
Wissa'nın İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
1.76 boyundaki golcünün güncel piyasa değeriyse 25 milyon Euro.
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