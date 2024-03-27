Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Kongolu golcü! Bonservisiyle rekor kıracak

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Kongolu golcü! Bonservisiyle rekor kıracak

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yarıştığı iki kulvarda da iddiasını sürdüren Fenerbahçe, sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmalarına ağırlık verdi. Yeni sezon öncesi eksik bölgelerini güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, kariyerini İngiltere'de sürdüren Kongolu forvete talip oldu. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 10:19
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Kongolu golcü! Bonservisiyle rekor kıracak

Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk şansını sürdüren ve Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Galatasaray ile kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Kongolu golcü! Bonservisiyle rekor kıracak

Yarıştığı kulvarlarda iddialı bir konumda bulunan sarı-lacivertliler bir yandan da önümüzdeki yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Kongolu golcü! Bonservisiyle rekor kıracak

2023/2024 sezonunda hem yaz hem de kış transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından olan Kanarya, kadrosuna kattığı yıldızlarla büyük ses getirmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Kongolu golcü! Bonservisiyle rekor kıracak

Fenerbahçe sezon öncesi Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder ve Fred gibi çok sayıda yıldız oyuncuyu renklerine bağlamıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Kongolu golcü! Bonservisiyle rekor kıracak

Yaz transfer dönemi gibi kış transfer dönemini de hareketli geçiren sarı-lacivertliler, Leonardo Bonucci, Çağlar Söyüncü ve Rade Krunic takviyeleriyle gündem olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Kongolu golcü! Bonservisiyle rekor kıracak

Bu sezon hem lig hem de Avrupa'da şampiyonluk hedefleyen, Süper Kupa'yı da müzesine götürmek isteyen Kanarya, zaman kaybetmeden gelecek sezon için çalışmalarına başladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Kongolu golcü! Bonservisiyle rekor kıracak

Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi hızlı bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Fenerbahçe'nin önceliklerinden birisi de forvet transferi...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Kongolu golcü! Bonservisiyle rekor kıracak

Sarı-lacivertliler, sezon başında transfer edilen Edin Dzeko'nun ilerleyen yaşı ve Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle hücum hattını güçlendirecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Kongolu golcü! Bonservisiyle rekor kıracak

Bu doğrultuda arayışlarına başlayan Kanarya ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Kongolu golcü! Bonservisiyle rekor kıracak

FENERBAHÇE YOANE WISSA'YA TALİP OLDU

Fransız basını, Fenerbahçe'nin Premier Lig ekibi Brentford'da forma giyen Kongolu golcü Yoane Wissa'ya talip olduğunu yazdı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Kongolu golcü! Bonservisiyle rekor kıracak

Africa Foot United'da yer alan habere göre; aralarında sarı-lacivertlilerin de bulunduğu birçok büyük kulübun Wissa'yı takip ettiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Kongolu golcü! Bonservisiyle rekor kıracak

BONSERVİSİ 25 MİLYON EURO

Öte yandan haberde Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki forveti transfer edebilmesi için 25 milyon Euro'yu gözden çıkarması gerektiği vurgulandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Kongolu golcü! Bonservisiyle rekor kıracak

Wissa bu rakama Fenerbahçe'ye transfer olursa, sarı-lacivertlilerin en yüksek bonservis bedeli ödediği futbolcu olarak tarihe geçecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Kongolu golcü! Bonservisiyle rekor kıracak

Yoane Wissa bu sezon Brentford formasıyla 27 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Kongolu golcü! Bonservisiyle rekor kıracak

Kongolu santrfor, 7 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Kongolu golcü! Bonservisiyle rekor kıracak

Demokratik Kongo Milli Takımı'nın formasını da terleten deneyimli forvet, milli takımla çıktığı 23 maçta 5 gol attı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Kongolu golcü! Bonservisiyle rekor kıracak

Wissa'nın İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Kongolu golcü! Bonservisiyle rekor kıracak

1.76 boyundaki golcünün güncel piyasa değeriyse 25 milyon Euro.

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