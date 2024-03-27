TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Kongolu golcü! Bonservisiyle rekor kıracak

MERT KILIÇ

Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk şansını sürdüren ve Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Galatasaray ile kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Yarıştığı kulvarlarda iddialı bir konumda bulunan sarı-lacivertliler bir yandan da önümüzdeki yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.