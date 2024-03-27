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FENERBAHÇE HABERİ: Livakovic yol ayrımında! Milli maçlar sonrası...

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de Livakovic endişesi yaşanıyor. Trabzonspor maçı sonrası soyunma odasında takımdan ayrılmak istediğini dile getiren Hırvat file bekçisi milli maçlar için ülkesine gitti. Ailesinden de geri dönmemesi konusunda baskı gören Livakovic'in son durumu merak konusu oldu. Peki şimdi ne olacak? İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 09:28
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FENERBAHÇE HABERİ: Livakovic yol ayrımında! Milli maçlar sonrası...

Fenerbahçe Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic milli ara için gittiği Hırvatistan'dan geri dönmeyebilir.

FENERBAHÇE HABERİ: Livakovic yol ayrımında! Milli maçlar sonrası...

Trabzonspor maçında üzerine yabancı maddeler atılan, ikinci yarıda sakatlık için tedavi gördüğü sırada tribünden gelen bir cismin isabet etmesi sonucu çenesi kanayan ve maçtan sonra soyunma odasına giderken bir taraftarın yumruklu saldırısına hedef olan Hırvat kaleci, hayatının şokunu yaşamıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Livakovic yol ayrımında! Milli maçlar sonrası...

29 yaşındaki file bekçisi olaylar sonrası, "Benim için Türkiye bitti. Burada daha fazla kalamam. Ayrılmak istiyorum" demişti.

FENERBAHÇE HABERİ: Livakovic yol ayrımında! Milli maçlar sonrası...

Milli maçlar için ülkesine giden Hırvat eldivene ailesinden bir daha Türkiye'ye dönmemesi konusunda baskı var.

FENERBAHÇE HABERİ: Livakovic yol ayrımında! Milli maçlar sonrası...

Sarı lacivertli yönetim ve teknik ekip ise futbolcuyla temas halinde.

FENERBAHÇE HABERİ: Livakovic yol ayrımında! Milli maçlar sonrası...

Fenerbahçe taraftarı olumsuzluklara rağmen sabırlı bir duruş sergileyen başarılı eldivenin takımda kalmasını istiyor ve oyuncuya mesajlar gönderiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Livakovic yol ayrımında! Milli maçlar sonrası...

Livakovic'in dönmemesi halinde kaleyi İrfan Can Eğribayat koruyacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Livakovic yol ayrımında! Milli maçlar sonrası...

Fakat İrfan Can Eğribayat'ın bu sezon az süre alması kritik dönemece girecek olan sarı-lacivertlilerde teknik heyeti tedirgin ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Livakovic yol ayrımında! Milli maçlar sonrası...

LİGE DEVAM GİBİ HAZIRLIK!
Üyelerin büyük çoğunluğu ligden çekilmeye sıcak bakarken Fenerbahçe de idmanlarına devam ediyor. Sarı lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan çalışma çift kale maçla sona erdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Livakovic yol ayrımında! Milli maçlar sonrası...

Fenerbahçeli yönetici Can Gebetaş, MHK toplantısıyla ilgili olarak "Bu görüntüler yıllardır anlatmaya çalıştığımız adaletsizliğin ve bu sezon yaşanan akıl almaz olayların bir fotoğrafı niteliğindedir. Türk futbolu büyük bir bataklığın içerisine çekilmektedir" dedi.

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