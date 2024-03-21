Attila Szalai kariyerinin en kötü günlerini yaşıyor!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'den ayrılarak Alman ekibi Hoffenheim'ın yolunu tutan ve oradan da Freiburg'a kiralanan Attila Szalai, kariyerinde büyük düşüş yaşıyor.
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Tecrübeli stoperin Hoffenheim'la olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
Macaristan Milli Takımı'nın önemli isimleri arasında olan Szalai, çıktığı 41 karşılaşmada 1 gole imzasını attı.
ATTILA SZALAI KİMDİR?
20 Ocak 1998 tarihinde Budapeşte'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Vac FC altyapısında başladı.
Sırasıyla Vasas, AKA Rapid, Rapid Wien II, Mezökövesd, Apollon Limassol, Fenerbahçe, Hoffenheim ve Freiburg formaları giydi.
Sarı-lacivertlilere 2021'in ocak ayında Limassol'den 2.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında geldi.
2023 yılında ise 12.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Hoffenheim'ın yolunu tuttu. Ocak ayında da Freiburg'a kiralandı. 26 yaşındaki Szalai, defans hattında stoper olarak görev yapıyor. Macar yıldız, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. Szalai'nin güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...
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