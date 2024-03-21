Attila Szalai kariyerinin en kötü günlerini yaşıyor!

Sezon başında Fenerbahçe'den Hoffenheim'a giden ancak sezonun ilk yarısında sadece toplamda 6 maça çıkan Szalai devre arasında Freiburg'a kiralanmıştı.

Ancak Macar oyuncu, burada da forma yüzü göremedi. Szalai yeni takımında sadece 2 maçta oynadı.