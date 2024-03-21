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Attila Szalai kariyerinin en kötü günlerini yaşıyor!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'den ayrılarak Alman ekibi Hoffenheim'ın yolunu tutan ve oradan da Freiburg'a kiralanan Attila Szalai, kariyerinde büyük düşüş yaşıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 09:17
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Attila Szalai kariyerinin en kötü günlerini yaşıyor!

Fenerbahçe'nin, Hoffenheim'a sattığı Macar stoper Attila Szalai kariyerinin en kötü günlerini yaşıyor.

Attila Szalai kariyerinin en kötü günlerini yaşıyor!

Sezon başında Fenerbahçe'den Hoffenheim'a giden ancak sezonun ilk yarısında sadece toplamda 6 maça çıkan Szalai devre arasında Freiburg'a kiralanmıştı.

Attila Szalai kariyerinin en kötü günlerini yaşıyor!

Ancak Macar oyuncu, burada da forma yüzü göremedi. Szalai yeni takımında sadece 2 maçta oynadı.

Attila Szalai kariyerinin en kötü günlerini yaşıyor!

Tecrübeli stoperin Hoffenheim'la olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

Attila Szalai kariyerinin en kötü günlerini yaşıyor!

Macaristan Milli Takımı'nın önemli isimleri arasında olan Szalai, çıktığı 41 karşılaşmada 1 gole imzasını attı.

Attila Szalai kariyerinin en kötü günlerini yaşıyor!

ATTILA SZALAI KİMDİR?

20 Ocak 1998 tarihinde Budapeşte'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Vac FC altyapısında başladı.

Attila Szalai kariyerinin en kötü günlerini yaşıyor!

Sırasıyla Vasas, AKA Rapid, Rapid Wien II, Mezökövesd, Apollon Limassol, Fenerbahçe, Hoffenheim ve Freiburg formaları giydi.

Attila Szalai kariyerinin en kötü günlerini yaşıyor!

Sarı-lacivertlilere 2021'in ocak ayında Limassol'den 2.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında geldi.

Attila Szalai kariyerinin en kötü günlerini yaşıyor!

2023 yılında ise 12.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Hoffenheim'ın yolunu tuttu. Ocak ayında da Freiburg'a kiralandı. 26 yaşındaki Szalai, defans hattında stoper olarak görev yapıyor. Macar yıldız, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. Szalai'nin güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...

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