Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde finale kalma oranı netleşti!

Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi ise yapılan kura çekimi sonrası Yunanistan'ın Olympiakos takımı olmuştu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin favorilerinden biri olarak gösterilen Fenerbahçe'nin, yarı final oranından sonra finale kalma oranı da açıklandı.