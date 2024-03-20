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Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde finale kalma oranı netleşti!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, çeyrek finalde Olympiakos ile eşleşmişti. Sarı-lacivertlilerin, bu organizasyonda finale kalma oranı belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 14:30
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Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde finale kalma oranı netleşti!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gillose'ı eleyip çeyrek finale yükselmişti.

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde finale kalma oranı netleşti!

Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi ise yapılan kura çekimi sonrası Yunanistan'ın Olympiakos takımı olmuştu.

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde finale kalma oranı netleşti!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin favorilerinden biri olarak gösterilen Fenerbahçe'nin, yarı final oranından sonra finale kalma oranı da açıklandı.

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde finale kalma oranı netleşti!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin yarı finale yükselme oranı 1.41 olarak belirlenmişti.

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde finale kalma oranı netleşti!

NTV Spor'da yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finale kalma oranı ise 4 olarak açıklandı.

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde finale kalma oranı netleşti!

Öte yandan Fenerbahçe 6.4'lük oran ile Aston Villa, Fiorentina ve Lille'in ardından organizasyonun 4. favori takımı konumunda.

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