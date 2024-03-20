Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde finale kalma oranı netleşti!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, çeyrek finalde Olympiakos ile eşleşmişti. Sarı-lacivertlilerin, bu organizasyonda finale kalma oranı belli oldu. İşte detaylar...
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin yarı finale yükselme oranı 1.41 olarak belirlenmişti.
NTV Spor'da yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finale kalma oranı ise 4 olarak açıklandı.
Öte yandan Fenerbahçe 6.4'lük oran ile Aston Villa, Fiorentina ve Lille'in ardından organizasyonun 4. favori takımı konumunda.
OLYMPIAKOS KARŞISINDA FAVORİ
Fenerbahçe'nin Olympiakos'u eleyip UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı finale kalma ihtimali ise yüzde 69.7 olarak belirlenmişti.
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