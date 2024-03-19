Fenerbahçe soyunma odasında neler yaşandı? İşte tüm detaylar
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor'un konuğu oldu. Sarı-lacivertliler zorlu mücadeleden 3-2 galibiyetle ayrılarak zirve yarışında hata yapmadı. Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasıyla birlikte bordo-mavili taraftarlar sahaya girdi ve ortalık bir anda karıştı. Büyük gündem olan olaylar sonrası soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
FENERBAHÇE 3 STAT STATTA KALDI!
Futbolcuların soyunma odasına geçmesi sonrası teknik heyet güvenlik önlemleri nedeniyle üç saat statta bekletildi.
HALK OTOBÜSÜ TEKLİFİ
Kafilenin havalimanına götürülmesi için çözüm olarak yetkililer, ilk olarak 'halk otobüsü ile götürelim' teklifini iletirken bu kabul görmedi.
Üç saatlik bekleyişin ardından güvenlik güçleri hem stat çevresinde hem yollarda hem de havalimanında gerekli önlemleri aldı.
Trabzon Valisi Aziz Yılıdım da sarı-lacivertlilerin takım otobüsü ile havaalanına kadar geldi.
Güvenlik nedeniyle adeta bir ilk yaşanırken, kafileyi götüren otobüs uçağın yanına kadar yanaştı, böylece korkulan olmadı ve dönüş yolculuğunda hiçbir olay yaşanmadı.
Sarı-lacivertli kafile böylece sağ salim İstanbul'a doğru yola çıktı.
Çıkan olayların ardından uzun süre statta bekletilen, ardından geniş güvenlik önlemleri altında gece geç saatlerde İstanbul'a gelen Fenerbahçeli teknik heyet ve futbolcuları çok sayıda taraftar karşıladı.
Sarı-lacivertli futbolseverler yaşanan olayların şokunu atlatmaya çalışan oyunculara meşaleler ve marşlarla destek oldu.
DİĞER