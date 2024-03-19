Fenerbahçe soyunma odasında neler yaşandı? İşte tüm detaylar

Trabzon Valisi Aziz Yılıdım da sarı-lacivertlilerin takım otobüsü ile havaalanına kadar geldi.

Güvenlik nedeniyle adeta bir ilk yaşanırken, kafileyi götüren otobüs uçağın yanına kadar yanaştı, böylece korkulan olmadı ve dönüş yolculuğunda hiçbir olay yaşanmadı.