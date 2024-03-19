Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe soyunma odasında neler yaşandı? İşte tüm detaylar

Fenerbahçe soyunma odasında neler yaşandı? İşte tüm detaylar

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor'un konuğu oldu. Sarı-lacivertliler zorlu mücadeleden 3-2 galibiyetle ayrılarak zirve yarışında hata yapmadı. Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasıyla birlikte bordo-mavili taraftarlar sahaya girdi ve ortalık bir anda karıştı. Büyük gündem olan olaylar sonrası soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 10:10
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Fenerbahçe soyunma odasında neler yaşandı? İşte tüm detaylar

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylar Türk futbolunun gündemine otururken, sarı-lacivertlilerin soyunma odasında yaşadıkları da ortaya çıktı.

Fenerbahçe soyunma odasında neler yaşandı? İşte tüm detaylar

Sarı-lacivertlilerin 3-2 kazandığı karşılaşmanın son düdüğünün çalmasının ardından tansiyon oldukça yükseldi ve gergin anlar yaşandı.

Fenerbahçe soyunma odasında neler yaşandı? İşte tüm detaylar

Bir anda taraftarın sahaya girmesinin ardından ortalık karıştı ve taraftarlarla futbolcular arasında arbede oldu.

Fenerbahçe soyunma odasında neler yaşandı? İşte tüm detaylar

FENERBAHÇE 3 STAT STATTA KALDI!
Futbolcuların soyunma odasına geçmesi sonrası teknik heyet güvenlik önlemleri nedeniyle üç saat statta bekletildi.

Fenerbahçe soyunma odasında neler yaşandı? İşte tüm detaylar

HALK OTOBÜSÜ TEKLİFİ
Kafilenin havalimanına götürülmesi için çözüm olarak yetkililer, ilk olarak 'halk otobüsü ile götürelim' teklifini iletirken bu kabul görmedi.

Fenerbahçe soyunma odasında neler yaşandı? İşte tüm detaylar

Üç saatlik bekleyişin ardından güvenlik güçleri hem stat çevresinde hem yollarda hem de havalimanında gerekli önlemleri aldı.

Fenerbahçe soyunma odasında neler yaşandı? İşte tüm detaylar

Trabzon Valisi Aziz Yılıdım da sarı-lacivertlilerin takım otobüsü ile havaalanına kadar geldi.

Fenerbahçe soyunma odasında neler yaşandı? İşte tüm detaylar

Güvenlik nedeniyle adeta bir ilk yaşanırken, kafileyi götüren otobüs uçağın yanına kadar yanaştı, böylece korkulan olmadı ve dönüş yolculuğunda hiçbir olay yaşanmadı.

Fenerbahçe soyunma odasında neler yaşandı? İşte tüm detaylar

Sarı-lacivertli kafile böylece sağ salim İstanbul'a doğru yola çıktı.

Fenerbahçe soyunma odasında neler yaşandı? İşte tüm detaylar

Çıkan olayların ardından uzun süre statta bekletilen, ardından geniş güvenlik önlemleri altında gece geç saatlerde İstanbul'a gelen Fenerbahçeli teknik heyet ve futbolcuları çok sayıda taraftar karşıladı.

Fenerbahçe soyunma odasında neler yaşandı? İşte tüm detaylar

Sarı-lacivertli futbolseverler yaşanan olayların şokunu atlatmaya çalışan oyunculara meşaleler ve marşlarla destek oldu.

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