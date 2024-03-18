TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den flaş Osayi Samuel kararı! Sözleşmesi...
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti ve zirve yarışını sürdürdü. Mücadeleden daha çok maçın ardından yaşanan olaylar konuşulurken, sarı-lacivertlilerden sahaya giren taraftara yumruk atan Osayi Samuel'le ilgili flaş bir karar alındı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Öte yandan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının yankıları devam ederken, sarı lacivertlilerde Osayi-Samuel ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe forması ile 4'üncü sezonunu geçiren ve başarılı performansıyla taraftarın en çok sevdiği isimlerden biri olan Bright Osayi-Samuel, her maç üzerine koymaya devam ediyor.
Öte yandan başarılı oyuncu, Fenerbahçe'deki geleceği hakkında nihai kararını verdi.
BRIGHT OSAYI-SAMUEL YENİ SÖZLEŞME İMZALIYOR
Ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları devam ediyor.
İç transfere yönelen Kanarya'da Osayi-Samuel için sıcak bir gelişme yaşandı.
Akşam'ın Nijerya basınından derlediği habere göre; Osayi-Samuel, Fenerbahçe ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.
FENERBAHÇE'DE 9 MİLYON EURO PİYASA DEĞERİNE ULAŞTI
Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunun devre arasında İngiliz ekibi Queens Park Rangers'tan o dönem güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan oyuncuyu 508 bin Euro karşılığında transfer etmişti.
Nijeryalı oyuncunun güncel piyasa değeri şu an 8.5 milyon Euro olarak gösterilirken, sarı-lacivertlilerde ise en yüksek 9 milyon Euro piyasa değerini görmüştü.
FENERBAHÇE RAKAMLARI
Bright-Osayi Samuel, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 128 maça çıktı. 27 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 11 asist üreterek skora etki etti.
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