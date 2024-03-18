Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den flaş Osayi Samuel kararı! Sözleşmesi...

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den flaş Osayi Samuel kararı! Sözleşmesi...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti ve zirve yarışını sürdürdü. Mücadeleden daha çok maçın ardından yaşanan olaylar konuşulurken, sarı-lacivertlilerden sahaya giren taraftara yumruk atan Osayi Samuel'le ilgili flaş bir karar alındı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 12:23
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TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den flaş Osayi Samuel kararı! Sözleşmesi...

Trendyol Süper Ligin 30'uncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşı karşıya geldiği Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den flaş Osayi Samuel kararı! Sözleşmesi...

Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 13'üncü ve 45+4'üncü dakikalarda Fred ile 87'nci dakikada Batshuayi kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den flaş Osayi Samuel kararı! Sözleşmesi...

Ev sahibinin golleri ise 63'üncü dakikada Bardhi ve 78'inci dakikada penaltıdan Trezeguet'den geldi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den flaş Osayi Samuel kararı! Sözleşmesi...

Öte yandan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının yankıları devam ederken, sarı lacivertlilerde Osayi-Samuel ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den flaş Osayi Samuel kararı! Sözleşmesi...

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe forması ile 4'üncü sezonunu geçiren ve başarılı performansıyla taraftarın en çok sevdiği isimlerden biri olan Bright Osayi-Samuel, her maç üzerine koymaya devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den flaş Osayi Samuel kararı! Sözleşmesi...

Öte yandan başarılı oyuncu, Fenerbahçe'deki geleceği hakkında nihai kararını verdi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den flaş Osayi Samuel kararı! Sözleşmesi...

BRIGHT OSAYI-SAMUEL YENİ SÖZLEŞME İMZALIYOR

Ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den flaş Osayi Samuel kararı! Sözleşmesi...

İç transfere yönelen Kanarya'da Osayi-Samuel için sıcak bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den flaş Osayi Samuel kararı! Sözleşmesi...

Akşam'ın Nijerya basınından derlediği habere göre; Osayi-Samuel, Fenerbahçe ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den flaş Osayi Samuel kararı! Sözleşmesi...

FENERBAHÇE'DE 9 MİLYON EURO PİYASA DEĞERİNE ULAŞTI

Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunun devre arasında İngiliz ekibi Queens Park Rangers'tan o dönem güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan oyuncuyu 508 bin Euro karşılığında transfer etmişti.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den flaş Osayi Samuel kararı! Sözleşmesi...

Nijeryalı oyuncunun güncel piyasa değeri şu an 8.5 milyon Euro olarak gösterilirken, sarı-lacivertlilerde ise en yüksek 9 milyon Euro piyasa değerini görmüştü.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den flaş Osayi Samuel kararı! Sözleşmesi...

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Bright-Osayi Samuel, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 128 maça çıktı. 27 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 11 asist üreterek skora etki etti.

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