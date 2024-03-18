TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den flaş Osayi Samuel kararı! Sözleşmesi...

Öte yandan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının yankıları devam ederken, sarı lacivertlilerde Osayi-Samuel ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe forması ile 4'üncü sezonunu geçiren ve başarılı performansıyla taraftarın en çok sevdiği isimlerden biri olan Bright Osayi-Samuel, her maç üzerine koymaya devam ediyor.