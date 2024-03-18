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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha! Transferi böyle duyurdular

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri artmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlil formayla gösterdiği performansla dikkatleri çeken milli yıldızla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 15:37
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha! Transferi böyle duyurdular

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, saha dışı olayların damga vurduğu mücadeleden 3-2 galip ayrılarak milli araya kayıpsız girdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha! Transferi böyle duyurdular

Kritik Trabzonspor deplasmanından zaferle ayrılarak zirve takibini sürdüren sarı-lacivertlilerde gündemdeki isimlerden biri de Ferdi Kadıoğlu...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha! Transferi böyle duyurdular

Milli futbolcu, son sezonlarda Fenerbahçe formasıyla gösterdiği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha! Transferi böyle duyurdular

Hem taraftarın sevgilisi hem de takımın vazgeçilmezlerinden olan Ferdi ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha! Transferi böyle duyurdular

Süper Lig ve Konferans Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de takımın en önemli parçalarından olan Ferdi Kadıoğlu'na Premier Lig'den bir talip daha çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha! Transferi böyle duyurdular

Son zamanlarda adı sık sık transfer dedikodularıyla gündeme gelen Ferdi Kadıoğlu'nun Arsenal, Wolves ve Napoli'nin ardından bir talibi daha var.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha! Transferi böyle duyurdular

TOTTENHAM'DAN FERDİ KADIOĞLU'NA YAKIN TAKİP

TeamTalk'ta yer alan ve NTV Spor'un derlediği habere göre, Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur, Ferdi Kadıoğlu'na yakın ilgi gösteriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha! Transferi böyle duyurdular

Haberde Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou'nun hem Udogie hem de Porro ile rekabet edecek bir futbolcu istediği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha! Transferi böyle duyurdular

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Tottenham'ın ise Ferdi Kadıoğlu'nu listesine aldığı belirtiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha! Transferi böyle duyurdular

Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 41 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha! Transferi böyle duyurdular

24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha! Transferi böyle duyurdular

Milli oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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