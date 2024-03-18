FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha! Transferi böyle duyurdular
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri artmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlil formayla gösterdiği performansla dikkatleri çeken milli yıldızla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Hem taraftarın sevgilisi hem de takımın vazgeçilmezlerinden olan Ferdi ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
Süper Lig ve Konferans Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de takımın en önemli parçalarından olan Ferdi Kadıoğlu'na Premier Lig'den bir talip daha çıktı.
Son zamanlarda adı sık sık transfer dedikodularıyla gündeme gelen Ferdi Kadıoğlu'nun Arsenal, Wolves ve Napoli'nin ardından bir talibi daha var.
TOTTENHAM'DAN FERDİ KADIOĞLU'NA YAKIN TAKİP
TeamTalk'ta yer alan ve NTV Spor'un derlediği habere göre, Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur, Ferdi Kadıoğlu'na yakın ilgi gösteriyor.
Haberde Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou'nun hem Udogie hem de Porro ile rekabet edecek bir futbolcu istediği belirtildi.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Tottenham'ın ise Ferdi Kadıoğlu'nu listesine aldığı belirtiliyor.
Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 41 maça çıktı.
24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.
Milli oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.
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