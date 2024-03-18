FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha! Transferi böyle duyurdular

Hem taraftarın sevgilisi hem de takımın vazgeçilmezlerinden olan Ferdi ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Süper Lig ve Konferans Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de takımın en önemli parçalarından olan Ferdi Kadıoğlu'na Premier Lig'den bir talip daha çıktı.