İsmail Kartal'a tribünlerden yabancı cisim geldi! Fenerbahçe'nin golü sonrası...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, Papara Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadelenin 13. dakikasında Fred'in ceza sahası dışından attığı golle 1-0 öne geçti.
Fenerbahçe'nin attığı golün ardından bordo-mavili tribünlerden teknik direktör İsmail Kartal'a yabancı cisim atıldı. Yabancı madde isabet eden deneyimli hocaya sağlık ekibi tarafından buz tedavisi uygulandı.
İşte o anlar...
Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır
Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır