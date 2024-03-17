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İsmail Kartal'a tribünlerden yabancı cisim geldi! Fenerbahçe'nin golü sonrası...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor'un konuğu oldu. Sarı-lacivertlilerin 13. dakikada Fred ile golü bulmasının ardından tribünlerden teknik direktör İsmail Kartal'a yabancı cisim geldi. İşte o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 20:52 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 21:13
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İsmail Kartal'a tribünlerden yabancı cisim geldi! Fenerbahçe'nin golü sonrası...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, Papara Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadelenin 13. dakikasında Fred'in ceza sahası dışından attığı golle 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe'nin attığı golün ardından bordo-mavili tribünlerden teknik direktör İsmail Kartal'a yabancı cisim atıldı. Yabancı madde isabet eden deneyimli hocaya sağlık ekibi tarafından buz tedavisi uygulandı.

İşte o anlar...

Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır

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