Fenerbahçe Beko Valencia maçı CANLI İZLE (Fenerbahçe Beko-Valencia canlı skor)

THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 28. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında İspanyol ekibi Valencia'yı ağırlıyor. Müsabakayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
CANLI SKOR
1. çeyrek: F.Bahçe Beko 22-19 Valencia
2. çeyrek: F.Bahçe Beko 57-37 Valencia
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FENERBAHÇE BEKO-VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe Beko - Valencia maçı 14 Mart Perşembe günü saat 20.45'te başladı. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanıyor.