Süper Lig'de şampiyonluk oranları yenilendi! Fenerbahçe mi? Galatasaray mı?
Trendyol Süper Lig'de 29 hafta geride kaldı. Kıyasıya bir şampiyonluk yarışı Fenerbahçe ve Galatasaray arasında sürmeye devam ediyor. İşte Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranları... FB - GS HABERLERİ
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Galatasaray'ın 78 puanla lider kapattığı 29. hafta maçları sonrası ise şampiyonluk oranları da güncellendi.
Peki Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte yeni oranlar...
Sivasspor: 2000
Başakşehir: 2000 (Bir önceki oran 500)
Antalyaspor: 1500 (Bir önceki oran 250)
Çaykur Rizespor: 1000 (Bir önceki oran 500)
Kasımpaşa: 500 (Bir önceki oran 250)
Trabzonspor: 250 (Bir önceki oran 50)
Beşiktaş: 250 (Bir önceki oran 50)
Fenerbahçe: 1.95
Galatasaray: 1.54
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