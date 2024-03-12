Haberler Fenerbahçe Süper Lig'de şampiyonluk oranları yenilendi! Fenerbahçe mi? Galatasaray mı?

Süper Lig'de şampiyonluk oranları yenilendi! Fenerbahçe mi? Galatasaray mı?

Trendyol Süper Lig'de 29 hafta geride kaldı. Kıyasıya bir şampiyonluk yarışı Fenerbahçe ve Galatasaray arasında sürmeye devam ediyor. İşte Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranları... FB - GS HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 16:19
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Süper Lig'de şampiyonluk oranları yenilendi! Fenerbahçe mi? Galatasaray mı?

Trendyol Süper Lig'de 2023-24 sezonunun 29. haftası oynanan çekişmeli maçlarla tamamlandı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları yenilendi! Fenerbahçe mi? Galatasaray mı?

Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, rakibini 6-2 mağlup ederek şampiyonluk yolundaki kritik bir virajı daha kayıpsız geçti.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları yenilendi! Fenerbahçe mi? Galatasaray mı?

Tecrübeli teknik adam İsmail Kartal ile beraber 9 yıllık süren şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe ise sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u ağırladı. Kanarya, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 4-1 mağlup ederek lider Galatasaray'ın arkasında şampiyonluk yarışını sürdürdü.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları yenilendi! Fenerbahçe mi? Galatasaray mı?

Galatasaray'ın 78 puanla lider kapattığı 29. hafta maçları sonrası ise şampiyonluk oranları da güncellendi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları yenilendi! Fenerbahçe mi? Galatasaray mı?

Peki Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte yeni oranlar...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları yenilendi! Fenerbahçe mi? Galatasaray mı?

Sivasspor: 2000

Süper Lig'de şampiyonluk oranları yenilendi! Fenerbahçe mi? Galatasaray mı?

Başakşehir: 2000 (Bir önceki oran 500)

Süper Lig'de şampiyonluk oranları yenilendi! Fenerbahçe mi? Galatasaray mı?

Antalyaspor: 1500 (Bir önceki oran 250)

Süper Lig'de şampiyonluk oranları yenilendi! Fenerbahçe mi? Galatasaray mı?

Çaykur Rizespor: 1000 (Bir önceki oran 500)

Süper Lig'de şampiyonluk oranları yenilendi! Fenerbahçe mi? Galatasaray mı?

Kasımpaşa: 500 (Bir önceki oran 250)

Süper Lig'de şampiyonluk oranları yenilendi! Fenerbahçe mi? Galatasaray mı?

Trabzonspor: 250 (Bir önceki oran 50)

Süper Lig'de şampiyonluk oranları yenilendi! Fenerbahçe mi? Galatasaray mı?

Beşiktaş: 250 (Bir önceki oran 50)

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman?
Ferdi için Avrupa devleri yarışa girdi!
YÖKDİL SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şampiyonluk oranları yenilendi! Şampiyonluk oranları yenilendi! 16:19
Eskişehirspor'da Önder Karaveli dönemi! Eskişehirspor'da Önder Karaveli dönemi! 16:11
Tolgay dünyanın diğer ucunda şov yapıyor! Tolgay dünyanın diğer ucunda şov yapıyor! 15:44
Rebic'in maaşı dudak uçuklattı! Rebic'in maaşı dudak uçuklattı! 15:33
Sivasspor’a o isimden kötü haber Sivasspor’a o isimden kötü haber 15:02
Martinez rekor ücret! Martinez rekor ücret! 14:27
Daha Eski
Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman? Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman? 14:24
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? 14:22
Millilerin kafilesi belli oldu Millilerin kafilesi belli oldu 14:14
PSG - Nice maçı ne zaman? PSG - Nice maçı ne zaman? 13:40
Bournemouth - Luton Town maçı ne zaman? Bournemouth - Luton Town maçı ne zaman? 13:20
Arda için dikkat çeken manşet! "Ramazan'da oruç tutarken hocası..." Arda için dikkat çeken manşet! "Ramazan'da oruç tutarken hocası..." 13:17