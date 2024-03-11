FENERBAHÇE HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'den kötü haber! O maçları kaçıracak
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de Union Saint-Gilloise ile oynanan Konferans Ligi maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü'den kötü haber geldi. Milli futbolcunun kaçıracağı maçlar belli oldu. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ
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Union Saint-Gilloise ile oynanan Konferans Ligi son 16 tur maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün MR sonucu belli oldu.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, milli futbolcunun MR sonucunda yırtık tespit edildiği öğrenildi.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ 3 HAFTA YOK
Ara transfer döneminde Atletico Madrid'den kiralanan 27 yaşındaki stoperin en az 3 hafta formasından uzak kalacağı öğrenildi.
Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'nin bu hafta oynayacağı Union Saint-Gilloise ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek.
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