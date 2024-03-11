Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'den kötü haber! O maçları kaçıracak

FENERBAHÇE HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'den kötü haber! O maçları kaçıracak

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de Union Saint-Gilloise ile oynanan Konferans Ligi maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü'den kötü haber geldi. Milli futbolcunun kaçıracağı maçlar belli oldu. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 12:55
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'den kötü haber! O maçları kaçıracak

Sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında evinde Pendikspor'u konuk etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'den kötü haber! O maçları kaçıracak

Sarı lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçı 4-1 kazanmasını bildi ve lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'den kötü haber! O maçları kaçıracak

Öte yandan Süper Lig'in 29. haftasında Pendikspor'u 4-1 yenen Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü şoku yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'den kötü haber! O maçları kaçıracak

Union Saint-Gilloise ile oynanan Konferans Ligi son 16 tur maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün MR sonucu belli oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'den kötü haber! O maçları kaçıracak

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, milli futbolcunun MR sonucunda yırtık tespit edildiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'den kötü haber! O maçları kaçıracak

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ 3 HAFTA YOK

Ara transfer döneminde Atletico Madrid'den kiralanan 27 yaşındaki stoperin en az 3 hafta formasından uzak kalacağı öğrenildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
En çok faul yapılan takımlar belli oldu! F.Bahçe ve G.Saray...
F.Bahçe istiyordu G.Saray devreye girdi!
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dev turnuvada çeyrek finalistler belli oluyor! Dev turnuvada çeyrek finalistler belli oluyor! 13:20
UEFA'dan flaş Arda Güler paylaşımı! UEFA'dan flaş Arda Güler paylaşımı! 12:57
Atletico Madrid - Inter maçı ne zaman? Atletico Madrid - Inter maçı ne zaman? 12:55
Çağlar'dan kötü haber! O maçları kaçıracak Çağlar'dan kötü haber! O maçları kaçıracak 12:55
Dortmund - PSV maçı ne zaman? Dortmund - PSV maçı ne zaman? 12:53
İtalya'da skandal olay! İtalya'da skandal olay! 12:50
Daha Eski
Barcelona - Napoli maçı ne zaman? Barcelona - Napoli maçı ne zaman? 12:42
Arsenal - Porto maçı ne zaman? Arsenal - Porto maçı ne zaman? 12:39
G.Antep FK-Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! G.Antep FK-Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! 12:27
Brahim Diaz'dan flaş milli takım kararı! Brahim Diaz'dan flaş milli takım kararı! 12:25
Mert Hakan ile Dzeko arasında sinirler gerildi! İşte nedeni Mert Hakan ile Dzeko arasında sinirler gerildi! İşte nedeni 12:16
Beşiktaş Gaziantep deplasmanında! Beşiktaş Gaziantep deplasmanında! 12:08