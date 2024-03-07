İşte Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon!

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler mücadelenin 90+3. dakikasında penaltı kazandı. Mert Hakan Yandaş'ın sol kanattan içeri çevirdiği top ceza sahası içindeki Christian Burgess'in eline çarptı.
VAR uyarısı sonrası monitörden pozisyonu izleyen Portekizli hakem Pinheiro penaltı kararını verdi. Penaltıda topun başına geçen Dusan Tadic yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı.
İşte o pozisyon...
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