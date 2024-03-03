FENERBAHÇE HABERLERİ - Arsenal scoutları Ferdi Kadıoğlu'nu izledi!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Hatayspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe'de, yıldız futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu İngiliz devinin scoutları takip etti. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)
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Süper Lig'de bu sezon sadece bir maç kaçıran ve diğer tüm karşılaşmalarda 90 dakika sahada kalan Ferdi için sarı-lacivertli yönetim, rekor bir transfer ücreti bekliyor.
Sözleşmesi 2026'da bitecek oyuncu için kapı 20 milyon euro'dan açılacak.
FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?
7 Ekim 1999 tarihinde Hollanda'nın Arnhem kentinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine ESA Arnhem Youth takımında başladı. Ardından NEC Nijmegen altyapısına transfer oldu.
2016'da NEC Nijmegen'de A takıma yükseldi. 2018 yılında Fenerbahçe'ye 1.4 milyon euro karşılığında transfer oldu.
1.74 cm boyundaki genç futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ferdi Kadıoğlu, ay-yıldızlı formayla 15 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro...
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