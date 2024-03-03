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FENERBAHÇE HABERLERİ - Arsenal scoutları Ferdi Kadıoğlu'nu izledi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Hatayspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe'de, yıldız futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu İngiliz devinin scoutları takip etti. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 09:42
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Arsenal scoutları Ferdi Kadıoğlu'nu izledi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sezon sonunda gideceğini açıkladığı Ferdi Kadıoğlu, Arsenal'in yakın takibinde.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arsenal scoutları Ferdi Kadıoğlu'nu izledi!

Sabah'ta yer alan habere göre İngiliz ekibi Arsenal, 24 yaşındaki milli futbolcuyu göz hapsine almış durumda.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arsenal scoutları Ferdi Kadıoğlu'nu izledi!

Londra ekibinin sportif direktörü Edu Gaspar, dün ligde oynanan Hatayspor sınavını takip etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arsenal scoutları Ferdi Kadıoğlu'nu izledi!

Süper Lig'de bu sezon sadece bir maç kaçıran ve diğer tüm karşılaşmalarda 90 dakika sahada kalan Ferdi için sarı-lacivertli yönetim, rekor bir transfer ücreti bekliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arsenal scoutları Ferdi Kadıoğlu'nu izledi!

Sözleşmesi 2026'da bitecek oyuncu için kapı 20 milyon euro'dan açılacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arsenal scoutları Ferdi Kadıoğlu'nu izledi!

FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?

7 Ekim 1999 tarihinde Hollanda'nın Arnhem kentinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine ESA Arnhem Youth takımında başladı. Ardından NEC Nijmegen altyapısına transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arsenal scoutları Ferdi Kadıoğlu'nu izledi!

2016'da NEC Nijmegen'de A takıma yükseldi. 2018 yılında Fenerbahçe'ye 1.4 milyon euro karşılığında transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arsenal scoutları Ferdi Kadıoğlu'nu izledi!

1.74 cm boyundaki genç futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arsenal scoutları Ferdi Kadıoğlu'nu izledi!

Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ferdi Kadıoğlu, ay-yıldızlı formayla 15 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

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