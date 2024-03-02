Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! O isimle anlaşma tamam

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! O isimle anlaşma tamam

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, transferde de yoğun mesai harcıyor. Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde renklerine bağlamak için uğraştığı o isimle sezon sonu için anlaşmaya vardı. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 11:40
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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! O isimle anlaşma tamam

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 9 yıllık süren şampiyonluk hasretine bu sene son verip ipi göğüslemek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! O isimle anlaşma tamam

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam eden sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında MKE Ankaragücü'ne 2-0 yenilerek kupaya veda etti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! O isimle anlaşma tamam

Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden Kanarya, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ve Trendyol Süper Lig'de yoluna devam edecek.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! O isimle anlaşma tamam

70 puanla Galatasaray'ın ardında 2. sırada bulunan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'un konuğu olacak.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! O isimle anlaşma tamam

FRED MÜJDESİ!

Süper Lig'de 28. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor'la oynanacak maç öncesi sarı-lacivertlilerin 23 kişilik kamp kadrosu belli oldu. Kadroda cezalı olan Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlığı bulunan İrfan ve King yer almazken, Fred dahil edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! O isimle anlaşma tamam

Öte yandan bir sonraki sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! O isimle anlaşma tamam

Devre arası transfer dönemini dolu geçiren Fenerbahçe, Leonardo Bonucci, Çağlar Söyüncü ve Rade Krunic gibi deneyimli isimleri transfer ederek kadrosunu güçlendirmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! O isimle anlaşma tamam

STEFAN SAVIC'LE ANLAŞMA TAMAM!

Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe'nin ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Karadağlı stoper Stefan Savic ile sezon sonu için her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! O isimle anlaşma tamam

Karadağlı stoperin Atletico Madrid ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Mevcut yönetimin kalması durumunda oyuncu sezon sonu kadroya katılacak.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! O isimle anlaşma tamam

Çağlar Söyüncü ile Bonucci ile yarım sezonluk anlaşma sağlanmış olması, Becao'nun da sakatlıktan hala tam olarak dönememesi Fenerbahçe'yi böyle bir hamleye ittiği ifade edilidi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! O isimle anlaşma tamam

33 yaşında ve 1.87 boyunda olan Savic 73 kez Karadağ Milli Takım formasını giydi. 2015'den bu yana Atletico Madrid'de forma giyiyor ve istikrarlı yapısı ile dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! O isimle anlaşma tamam

Stefan Savic'in ismi ocak ayında sıkça gündeme gelmiş ancak Atletico Madrid'in bonservis ücreti istemesi nedeniyle sözleşme imzalanamamıştı.

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