TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! O isimle anlaşma tamam
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, transferde de yoğun mesai harcıyor. Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde renklerine bağlamak için uğraştığı o isimle sezon sonu için anlaşmaya vardı. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)
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70 puanla Galatasaray'ın ardında 2. sırada bulunan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'un konuğu olacak.
FRED MÜJDESİ!
Süper Lig'de 28. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor'la oynanacak maç öncesi sarı-lacivertlilerin 23 kişilik kamp kadrosu belli oldu. Kadroda cezalı olan Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlığı bulunan İrfan ve King yer almazken, Fred dahil edildi.
Öte yandan bir sonraki sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.
Devre arası transfer dönemini dolu geçiren Fenerbahçe, Leonardo Bonucci, Çağlar Söyüncü ve Rade Krunic gibi deneyimli isimleri transfer ederek kadrosunu güçlendirmişti.
STEFAN SAVIC'LE ANLAŞMA TAMAM!
Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe'nin ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Karadağlı stoper Stefan Savic ile sezon sonu için her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi.
Karadağlı stoperin Atletico Madrid ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Mevcut yönetimin kalması durumunda oyuncu sezon sonu kadroya katılacak.
Çağlar Söyüncü ile Bonucci ile yarım sezonluk anlaşma sağlanmış olması, Becao'nun da sakatlıktan hala tam olarak dönememesi Fenerbahçe'yi böyle bir hamleye ittiği ifade edilidi.
33 yaşında ve 1.87 boyunda olan Savic 73 kez Karadağ Milli Takım formasını giydi. 2015'den bu yana Atletico Madrid'de forma giyiyor ve istikrarlı yapısı ile dikkat çekiyor.
Stefan Savic'in ismi ocak ayında sıkça gündeme gelmiş ancak Atletico Madrid'in bonservis ücreti istemesi nedeniyle sözleşme imzalanamamıştı.
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