Haberler Fenerbahçe Hataya yer yok

Hataya yer yok

Türkiye Kupası’na veda eden Fenerbahçe, lige döndü. Sarı-lacivertliler, bugün Hatay karşısında kazanıp G.Saray’ın yarın derbide puan kaybetmesini bekleyecek... Kanarya böylece liderliği geri almak istiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hataya yer yok

Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden ve hedeflerinden birini kaybeden Fenerbahçe, bugün Süper Lig'in 28.haftasında Hatayaspor'a konuk oluyor. Sarı- lacivertlilerde tek hedef bugün sahadan galibiyetle ayrılmak. İsmail Kartal'ın öğrencilerine, "Hata yapmayalım. Hatay'ı yenelim ve derbiyi öyle izleyelim. Galatasaray puan kaybettiği an lideriz. Ancak önce biz kazanalım. Rakibimizi strese sokalım" dediği belirtildi.

İLK MAÇ 4-2 BİTMİŞTİ

Mersin Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Düdük ise Atilla Karaoğlan'da olacak. Bu sezon, Fenerbahçe'nin Alanyaspor (1-0) ve Beşiktaş'ı (3-1) yendiği karşılaşmaları yöneten Karaoğlan, üçüncü kez sarı-lacivertlilerin karşılaşmasında görev yapacak. Karaoğlan'ın yardımcıları ise; Cevdet Kömürcüoğlu'yla Abdullah Bora Özkara olacak. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı F.Bahçe, 4-2 kazanmıştı.

HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hatayspor: Erce, Rivas, Kilama, Burak, Cemali, Görkem, Massanga, Boudjemaa, Strandberg, Fernandes, Halil

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Ferdi, İsmail, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko

DİĞER
Hatayspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'i
Başkan Erdoğan Antalya Şehir Hastanesi'nin resmi açılışını gerçekleştirecek
Astronomik bedelle ayrılıyor! İşte o dev rakam
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Kışın olmadı yazın geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Astronomik bedelle ayrılıyor! İşte o dev rakam
İrfan Can'a zamlı sözleşme! İşte ödenecek rakam
İstanbul baraj doluluk oranı 2 Mart 2024
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Köln - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Köln - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? 10:50
Zaha krizi büyüyor! Kulüp içinden de tepki var Zaha krizi büyüyor! Kulüp içinden de tepki var 10:49
Wolfsburg - Stuttgart maçı ne zaman? Wolfsburg - Stuttgart maçı ne zaman? 10:43
Babel'den flaş derbi yorumu! "Maçın adamı..." Babel'den flaş derbi yorumu! "Maçın adamı..." 10:40
Darmstadt 98 - Augsburg maçı ne zaman? Darmstadt 98 - Augsburg maçı ne zaman? 10:40
Heidenheim - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Heidenheim - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? 10:36
Daha Eski
Bochum - RB Leipzig maçı ne zaman? Bochum - RB Leipzig maçı ne zaman? 10:34
Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? 10:30
Union Berlin - Dortmund maçı ne zaman? Union Berlin - Dortmund maçı ne zaman? 10:27
Beşiktaş Galatasaray maçını canlı veren kanallar Beşiktaş Galatasaray maçını canlı veren kanallar 10:25
Astronomik bedelle ayrılıyor! İşte o dev rakam Astronomik bedelle ayrılıyor! İşte o dev rakam 10:22
Antetokounmpo'dan Chicago potasına 46 sayı! Antetokounmpo'dan Chicago potasına 46 sayı! 10:08