Hataya yer yok

Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden ve hedeflerinden birini kaybeden Fenerbahçe, bugün Süper Lig'in 28.haftasında Hatayaspor'a konuk oluyor. Sarı- lacivertlilerde tek hedef bugün sahadan galibiyetle ayrılmak. İsmail Kartal'ın öğrencilerine, "Hata yapmayalım. Hatay'ı yenelim ve derbiyi öyle izleyelim. Galatasaray puan kaybettiği an lideriz. Ancak önce biz kazanalım. Rakibimizi strese sokalım" dediği belirtildi.

İLK MAÇ 4-2 BİTMİŞTİ

Mersin Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Düdük ise Atilla Karaoğlan'da olacak. Bu sezon, Fenerbahçe'nin Alanyaspor (1-0) ve Beşiktaş'ı (3-1) yendiği karşılaşmaları yöneten Karaoğlan, üçüncü kez sarı-lacivertlilerin karşılaşmasında görev yapacak. Karaoğlan'ın yardımcıları ise; Cevdet Kömürcüoğlu'yla Abdullah Bora Özkara olacak. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı F.Bahçe, 4-2 kazanmıştı.

HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hatayspor: Erce, Rivas, Kilama, Burak, Cemali, Görkem, Massanga, Boudjemaa, Strandberg, Fernandes, Halil

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Ferdi, İsmail, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko