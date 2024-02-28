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FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den İsmail Kartal sözleri! 'Tam bir felaket'

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta rakibine 3-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal, tercihleriyle eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, karşılaşmayı değerlendirdiği yazısında Fenerbahçe hakkında önemli ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 09:07
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FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den İsmail Kartal sözleri! 'Tam bir felaket'

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Sarı-lacivertlilerde alınan sonuç ve sahada sergilenen futbol, camiada hayal kırıklığı yarattı.

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den İsmail Kartal sözleri! 'Tam bir felaket'

Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, karşılaşmayı değerlendirdiği yazısında teknik direktör İsmail Kartal'ı eleştirdi.

İşte o sözler...

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den İsmail Kartal sözleri! 'Tam bir felaket'

"Fenerbahçe, 90 dakika sergilediği çok kötü futbol sonucunda Türkiye Kupası'na farklı yenilgiyle veda etti. Maç boyunca bir tane organize atakları yoktu. Tek yarım pozisyona, 85. dakikada Ferdi girebildi."

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den İsmail Kartal sözleri! 'Tam bir felaket'

"Takım savunması da tam bir felaketti. Ankaragücü de başarılı futboluyla aldığı bu galibiyetle hem yarı finale kaldı hem de lig yarışı için moral depoladı."

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den İsmail Kartal sözleri! 'Tam bir felaket'

"Gelelim gözlemlerime; İsmail Kartal'ın yapmak istediklerini anlamak mümkün değil. Ne düşünüyor, ne planlıyor futbol mantığıyla bağdaşmıyor."

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den İsmail Kartal sözleri! 'Tam bir felaket'

"Bir defa bir takımın son haftalardaki ideal dörtlü defans bloğunun hepsinin birden değişmesi, eşyanın tabiatına aykırı bir durum. Üstelik de ters ayaklı Osayi, hiç başarılı olamayacağı sol bekte..."

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den İsmail Kartal sözleri! 'Tam bir felaket'

"İlk yarının sonuna doğru Osayi ve Mert'in yerini değiştiriyor. Sonra da ikinci yarıya tam üç değişiklikle başlıyor. Eğer dün gece ikinci yarıda giren Ferdi'nin, biraz da ona yardımcı olan İsmail'in bireysel girişimleri olmasa, F.Bahçe karşı kaleye dahi gidemezdi."

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den İsmail Kartal sözleri! 'Tam bir felaket'

"Dün gece bir görüşüm daha belgelendi. Riskli oyunda uzun müddet çift santrfor oynamak, çoğu zaman zarar getirir. Dün ikinci yarıda fark çok daha büyük olabilirdi."

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den İsmail Kartal sözleri! 'Tam bir felaket'

"Şimdi son uyarımı yapıyorum. F.Bahçe hem Konferans Ligi hem de Süper Lig için çok ciddi bir S.O.S veriyor. Yıldız oyunculardan Tadic, Dzeko, Szymanski, Krunic ve Cengiz üst düzey fiziki düşüş yaşıyorlar."

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den İsmail Kartal sözleri! 'Tam bir felaket'

"Fred sakatlıktan döndüğü zaman o da aynı sorunu yaşayacak. Batshuayi'nin de hocasına kırgın olduğu açıkça belliydi! Bakalım İsmail Kartal, bu tabloyu olumlu yönde değiştirebilecek mi... Bence çok zor."

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