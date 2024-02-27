Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de İsmail Kartal o yıldızla görüştü! Hatayspor maçında...

Fenerbahçe'de İsmail Kartal o yıldızla görüştü! Hatayspor maçında...

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 28. haftada Atakaş Hatayspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, zorlu maçın planları üzerine çalışmaya başladı. Mutlak galibiyet hedefindeki Kanarya'da deneyimli hoca, yıldız futbolcuyla özel görüştü. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 09:42 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 09:43
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de İsmail Kartal o yıldızla görüştü! Hatayspor maçında...

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın tercihlerinin eleştirilmesinin yanında son haftalarda özellikle defanstan çıkışta yapılan hatalar göze çarpıyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal o yıldızla görüştü! Hatayspor maçında...

Sezon başında Becao-Djiku ikilisi başarılı performanslarıyla göz doldururken, ardından yaşanan üst üste sakatlıklar stoper bölgesindeki dengeyi bozmuştu.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal o yıldızla görüştü! Hatayspor maçında...

Bu bölgedeki sorunu hemen çözmek isteyen yönetim ise ara transfer döneminde Leonardo Bonucci ve Çağlar Söyüncü'yü alarak İsmail Kartal'ın elini güçlendirmişti.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal o yıldızla görüştü! Hatayspor maçında...

Tecrübeli çalıştırıcı da Djiku'nun Afrika Uluslar Kupası'ndan dönmesiyle bu bölgede Çağlar-Djiku ikilisine şans vermeye başladı. Ancak defanstan çıkışta yapılan hatalar göze batmaya başladı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal o yıldızla görüştü! Hatayspor maçında...

Şans bulduğu maçlarda güven veren hamleleri ve attığı uzun toplarla kalitesini gösteren Bonucci'nin bu sorunları çözmek için geri döneceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal o yıldızla görüştü! Hatayspor maçında...

BONUCCI'YE 'HAZIR OL' MESAJI
Milliyet'in haberine göre; Djiku'nun kart cezası nedeniyle cumartesi günü ligde oynanacak Hatayspor mücadelesinde forma giyemeyecek. İsmail Kartal ise Bonucci ile yaptığı görüşmede 'hazır ol' mesajını verdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal o yıldızla görüştü! Hatayspor maçında...

Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra ayağının tozuyla ilk maçına çıkan Bonucci, ligde 4, Türkiye Kupası'nda 2 maçta 284 dakika şans bulurken bir asist yapmıştı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal o yıldızla görüştü! Hatayspor maçında...

Ligde maç başına 25 pas başarısı ortalamasını tutturan İtalyan stoper, 1,2 de hava topu kazanma başarısına ulaştı.

DİĞER
Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası Sergen Yalçın adeta sitem etti! "Ayıp, adama gülerler"
CHP'li İBB'nin 2019-2024 arası tamamladığı metro uzunluğu 8 KM!
İşte Kartal'ın Ankaragücü muhtemel 11'i!
Davinson'un eline çarpan top penaltı mı? Toroğlu yorumladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte Kartal'ın Ankaragücü muhtemel 11'i!
Devleri peşine takmıştı! F.Bahçe'den transfer kararı
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIM KURASI CANLI İZLE | 1500 tarım işçisi kura çekimi canlı
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 27 Şubat rakamları
ÖGG SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI 2024 | EGM 107. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İsmail Kartal o yıldızla görüştü! Hatayspor maçında... İsmail Kartal o yıldızla görüştü! Hatayspor maçında... 09:41
Üründül'den Köhn'e övgü dolu sözler! Üründül'den Köhn'e övgü dolu sözler! 09:26
"Al birini vur ötekine" "Al birini vur ötekine" 08:52
Bugün kimin maçı var 27 Şubat? Bugün kimin maçı var 27 Şubat? 08:35
Devleri peşine takmıştı! F.Bahçe'den transfer kararı Devleri peşine takmıştı! F.Bahçe'den transfer kararı 01:03
Sebastian 9 maçtır suskun Sebastian 9 maçtır suskun 00:49
Daha Eski
Kupada çekişme var Kupada çekişme var 00:49
Sabah selası Sabah selası 00:47
Fenerbahçe kafilesi Ankara'ya geldi Fenerbahçe kafilesi Ankara'ya geldi 00:05
M. City o ismin sözleşmesini uzattı! M. City o ismin sözleşmesini uzattı! 00:05
Fenerbahçe kafilesi Ankara'ya geldi Fenerbahçe kafilesi Ankara'ya geldi 00:04
M. City o ismin sözleşmesini uzattı! M. City o ismin sözleşmesini uzattı! 00:03