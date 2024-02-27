Fenerbahçe'de İsmail Kartal o yıldızla görüştü! Hatayspor maçında...

Tecrübeli çalıştırıcı da Djiku'nun Afrika Uluslar Kupası'ndan dönmesiyle bu bölgede Çağlar-Djiku ikilisine şans vermeye başladı. Ancak defanstan çıkışta yapılan hatalar göze batmaya başladı.

Şans bulduğu maçlarda güven veren hamleleri ve attığı uzun toplarla kalitesini gösteren Bonucci'nin bu sorunları çözmek için geri döneceği öğrenildi.