Fenerbahçe'de İsmail Kartal o yıldızla görüştü! Hatayspor maçında...
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 28. haftada Atakaş Hatayspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, zorlu maçın planları üzerine çalışmaya başladı. Mutlak galibiyet hedefindeki Kanarya'da deneyimli hoca, yıldız futbolcuyla özel görüştü. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 09:42 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 09:43
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Tecrübeli çalıştırıcı da Djiku'nun Afrika Uluslar Kupası'ndan dönmesiyle bu bölgede Çağlar-Djiku ikilisine şans vermeye başladı. Ancak defanstan çıkışta yapılan hatalar göze batmaya başladı.
Şans bulduğu maçlarda güven veren hamleleri ve attığı uzun toplarla kalitesini gösteren Bonucci'nin bu sorunları çözmek için geri döneceği öğrenildi.
BONUCCI'YE 'HAZIR OL' MESAJI
Milliyet'in haberine göre; Djiku'nun kart cezası nedeniyle cumartesi günü ligde oynanacak Hatayspor mücadelesinde forma giyemeyecek. İsmail Kartal ise Bonucci ile yaptığı görüşmede 'hazır ol' mesajını verdiği öğrenildi.
Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra ayağının tozuyla ilk maçına çıkan Bonucci, ligde 4, Türkiye Kupası'nda 2 maçta 284 dakika şans bulurken bir asist yapmıştı.
Ligde maç başına 25 pas başarısı ortalamasını tutturan İtalyan stoper, 1,2 de hava topu kazanma başarısına ulaştı.
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