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Fenerbahçe Opet'in CEV Şampiyonlar Ligi'nde konuğu Allianz MTV

Son dakika spor haberleri... CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe Opet, 28 Şubat Çarşamba günü sahasında Almanya temsilcisi Allianz MTV'yi konuk edecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 15:00
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Fenerbahçe Opet'in CEV Şampiyonlar Ligi'nde konuğu Allianz MTV

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında 28 Şubat Çarşamba günü sahasında Almanya temsilcisi Allianz MTV ile karşılaşacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı, Sloven hakem Blaz Markelj ile Macar Tibor Halasz yönetecek.

İki takım arasında Almanya'nın Stuttgart kentindeki SCHARRena'da yapılan ilk maçı ev sahibi ekip, 3-2 kazanmıştı.

Sarı-lacivertli ekip, müsabakayı 3-0 ya da 3-1'lik skorlarla kazanması durumunda adını yarı finale yazdıracak.

Mücadele 3-2 Fenerbahçe Opet'in galibiyetiyle bitmesi halinde ise turu geçecek takım, oynanacak altın setle belli olacak.

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