FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci hangi maçları kaçıracak? İşte yanıtı
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de, Kasımpaşa maçı öncesi sakatlık yaşayan İrfan Can Kahveci'nin kaçıracağı maçlar belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
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İrfan Can, kupadaki Ankaragücü, ligdeki, Hatay, Pendik ve Trabzon ile Konferans Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise maçlarında oynayamayacak.
Tecrübeli oyuncunun 17 Mart'taki milli aradan sonra takıma katılması ve 3 Nisan'daki Adana Demirspor maçında oynaması bekleniyor.
İRFAN CAN KAHVECİ KİMDİR?
15 Temmuz 1995 tarihinde Çorum'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı.
4 Ocak 2017'de Gençlerbirliği'nden 1.61 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Başakşehir'e transfer oldu. 31 Ocak 2021 tarihinde ise 7 milyon euro bedelle Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.
1.76 cm boyundaki İrfan Can Kahveci, forvet hattında sağ kanat olarak görev yapıyor. Deneyimli futbolcu ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
A Milli Futbol Takımı'nın da formasını terleten İrfan Can, toplamda 30 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 2 gol kaydetti. İrfan Can Kahveci'nin güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro...
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