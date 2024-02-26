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FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci hangi maçları kaçıracak? İşte yanıtı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de, Kasımpaşa maçı öncesi sakatlık yaşayan İrfan Can Kahveci'nin kaçıracağı maçlar belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 09:49
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FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci hangi maçları kaçıracak? İşte yanıtı

Fenerbahçe, Süper Lig'deki Kasımpaşa maçı öncesinde İrfan Can Kahveci'den gelen haberle şok yaşamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci hangi maçları kaçıracak? İşte yanıtı

Dün tecrübeli futbolcunun MR'ı çekildi ve kulüp, "İrfan Can Kahveci'nin ağrı hissetmesi nedeniyle yapılan görüntülenmesinde; sağ arka alt adalede 2. derece yırtık tespit edilmiştir" açıklamasını yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci hangi maçları kaçıracak? İşte yanıtı

Bu da İrfan'ın 4 hafta sahalardan uzak kalacağı anlamına geliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci hangi maçları kaçıracak? İşte yanıtı

İrfan Can, kupadaki Ankaragücü, ligdeki, Hatay, Pendik ve Trabzon ile Konferans Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise maçlarında oynayamayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci hangi maçları kaçıracak? İşte yanıtı

Tecrübeli oyuncunun 17 Mart'taki milli aradan sonra takıma katılması ve 3 Nisan'daki Adana Demirspor maçında oynaması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci hangi maçları kaçıracak? İşte yanıtı

İRFAN CAN KAHVECİ KİMDİR?

15 Temmuz 1995 tarihinde Çorum'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci hangi maçları kaçıracak? İşte yanıtı

4 Ocak 2017'de Gençlerbirliği'nden 1.61 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Başakşehir'e transfer oldu. 31 Ocak 2021 tarihinde ise 7 milyon euro bedelle Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci hangi maçları kaçıracak? İşte yanıtı

1.76 cm boyundaki İrfan Can Kahveci, forvet hattında sağ kanat olarak görev yapıyor. Deneyimli futbolcu ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci hangi maçları kaçıracak? İşte yanıtı

A Milli Futbol Takımı'nın da formasını terleten İrfan Can, toplamda 30 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 2 gol kaydetti. İrfan Can Kahveci'nin güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro...

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