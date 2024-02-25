Fırat Aynıdus Fenerbahçe'ye verilen penaltı kararını yorumladı!
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Maçın 90. dakikasında verilen penaltı kararı tartışmaları beraberinde getirirken FIFA kokartlı eski haekm Fırat Aydınus pozisyonu yorumladı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Topu elin üzerinde tutarsan, el gibi görünebilir. Hiçbir şekilde topun yönü değişmiyor. Bir şeylerin arandığını net şekilde görüyorsunuz zaten." ifadelerini kullandı.
"VERİLMEYEN NET PENALTIMIZ VAR"
Maç sonu penaltı pozisyonu hakkında konuşan İsmail Kartal, "Bizim 8 pozisyonumuz var. Penaltı pozisyonu için Çağlar'la konuştum. 'Eline çarptı net penaltı.
Zaten eline çarpmasa arkasında ben vardım, topa vuracaktım.' dedi. Bunun dışında bizim başka verilmeyen net penaltımız var. İçeride baktık. Dışarıdaki arkadaşlar da bunu söyledi. Jayden'in pozisyonu net penaltı." dedi.
Hürriyet yazarı Fırat Aydınus penaltı pozisyonunu yorumladı.
90+1'deki penaltıda topun bir kırılması mevcut. Bu kırılmanın nereden kaynaklandığı sadece kale arkası kamerasından görülüyor. Futbolcu topa kafayla temas etmek isterken edemeyince, açılan kola topun bir teması mevcut gibi. Ama bu görüntü yüzde 100 net kanıt olarak VAR'ın hakem Cihan Aydın'ı monitöre çağırması için yeterli değil.
DZEKO'NUN İPTALİ DOĞRU, OFSAYT
45. dakikada Fenerbahçe'nin sayılmayan golünde, Edin Dzeko'nun rakip ikinci oyuncudan kale çizgisine daha yakın olması söz konusu. Pozisyonda Kasımpaşa kalecisinin olmaması kafaları karıştırdı. Dzeko, rakip ikinci oyuncudan kale çizgisine daha yakın olduğu için pozisyon ofsayt. Golün geçerli sayılmaması doğru.
FAUL AMA PENALTI DEĞiL
72. dakikada Jackson Porozo'nun Kasımpaşa ceza alanı çizgisi civarında Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı hareket faul ancak yapılan temasın izdüşümü ceza alanı dışında olduğu için penaltı değil.
OOSTERWOLDE'NİN POZİSYONU PENALTIYDI
82. dakikada Mamadou Fall'un Jayden Oosterwolde'ye yaptığı faulde ilk temasın izdüşümü ceza sahası içerisinde. Bu pozisyonda penaltı verilmeliydi.
MONİTÖRE ÇAĞIRMASI İÇİN YETERLİ DEĞİL
90+1. dakikada yaşanan ve maçın kaderini belirleyen pozisyona gelince... Burada her kim ki "Futbolcunun vücudunun herhangi bir yeriyle topa teması yok" diyor ise onunla tartışmam.
Ama burada topun bir kırılması mevcut ve bu kırılmanın nereden kaynaklandığı sadece kale arkası kamerasından görülüyor. Diğer kamera açılarında bu kırılmanın nereden kaynaklandığı belli değil.
Kasımpaşalı futbolcu topun uzaktan geldiğini görüp kafayla temas etmek isterken edemeyince, açılan kola topun bir teması mevcut gibi görünüyor. Ama bu görüntü yüzde 100 net kanıt olarak VAR'daki Erkan Engin'in hakem Cihan Aydın'ı, monitöre çağırması için yeterli değil. Bu, hakemin sahada verip değerlendireceği bir pozisyondu.
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