Fırat Aynıdus Fenerbahçe'ye verilen penaltı kararını yorumladı!

90+1'deki penaltıda topun bir kırılması mevcut. Bu kırılmanın nereden kaynaklandığı sadece kale arkası kamerasından görülüyor. Futbolcu topa kafayla temas etmek isterken edemeyince, açılan kola topun bir teması mevcut gibi. Ama bu görüntü yüzde 100 net kanıt olarak VAR'ın hakem Cihan Aydın'ı monitöre çağırması için yeterli değil.