Haberler Fenerbahçe Fırat Aynıdus Fenerbahçe'ye verilen penaltı kararını yorumladı!

Fırat Aynıdus Fenerbahçe'ye verilen penaltı kararını yorumladı!

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Maçın 90. dakikasında verilen penaltı kararı tartışmaları beraberinde getirirken FIFA kokartlı eski haekm Fırat Aydınus pozisyonu yorumladı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 10:54
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fırat Aynıdus Fenerbahçe'ye verilen penaltı kararını yorumladı!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler geriye düştüğü karşılaşmada rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Fırat Aynıdus Fenerbahçe'ye verilen penaltı kararını yorumladı!

Maçın son dakikasında verilen penaltı kararı tartışmaları beraberinde getirdi.

Fırat Aynıdus Fenerbahçe'ye verilen penaltı kararını yorumladı!

KASIMPAŞA'DAN PENALTI İSYANI

Penaltı pozisyonunu değerlendiren Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Penaltıyı izledim ama ben çok penaltı bulamadım. El doğal pozisyonda.

Fırat Aynıdus Fenerbahçe'ye verilen penaltı kararını yorumladı!

Topu elin üzerinde tutarsan, el gibi görünebilir. Hiçbir şekilde topun yönü değişmiyor. Bir şeylerin arandığını net şekilde görüyorsunuz zaten." ifadelerini kullandı.

Fırat Aynıdus Fenerbahçe'ye verilen penaltı kararını yorumladı!

"VERİLMEYEN NET PENALTIMIZ VAR"

Maç sonu penaltı pozisyonu hakkında konuşan İsmail Kartal, "Bizim 8 pozisyonumuz var. Penaltı pozisyonu için Çağlar'la konuştum. 'Eline çarptı net penaltı.

Fırat Aynıdus Fenerbahçe'ye verilen penaltı kararını yorumladı!

Zaten eline çarpmasa arkasında ben vardım, topa vuracaktım.' dedi. Bunun dışında bizim başka verilmeyen net penaltımız var. İçeride baktık. Dışarıdaki arkadaşlar da bunu söyledi. Jayden'in pozisyonu net penaltı." dedi.

Fırat Aynıdus Fenerbahçe'ye verilen penaltı kararını yorumladı!

Hürriyet yazarı Fırat Aydınus penaltı pozisyonunu yorumladı.

Fırat Aynıdus Fenerbahçe'ye verilen penaltı kararını yorumladı!

90+1'deki penaltıda topun bir kırılması mevcut. Bu kırılmanın nereden kaynaklandığı sadece kale arkası kamerasından görülüyor. Futbolcu topa kafayla temas etmek isterken edemeyince, açılan kola topun bir teması mevcut gibi. Ama bu görüntü yüzde 100 net kanıt olarak VAR'ın hakem Cihan Aydın'ı monitöre çağırması için yeterli değil.

Fırat Aynıdus Fenerbahçe'ye verilen penaltı kararını yorumladı!

DZEKO'NUN İPTALİ DOĞRU, OFSAYT

45. dakikada Fenerbahçe'nin sayılmayan golünde, Edin Dzeko'nun rakip ikinci oyuncudan kale çizgisine daha yakın olması söz konusu. Pozisyonda Kasımpaşa kalecisinin olmaması kafaları karıştırdı. Dzeko, rakip ikinci oyuncudan kale çizgisine daha yakın olduğu için pozisyon ofsayt. Golün geçerli sayılmaması doğru.

Fırat Aynıdus Fenerbahçe'ye verilen penaltı kararını yorumladı!

FAUL AMA PENALTI DEĞiL

72. dakikada Jackson Porozo'nun Kasımpaşa ceza alanı çizgisi civarında Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı hareket faul ancak yapılan temasın izdüşümü ceza alanı dışında olduğu için penaltı değil.

Fırat Aynıdus Fenerbahçe'ye verilen penaltı kararını yorumladı!

OOSTERWOLDE'NİN POZİSYONU PENALTIYDI

82. dakikada Mamadou Fall'un Jayden Oosterwolde'ye yaptığı faulde ilk temasın izdüşümü ceza sahası içerisinde. Bu pozisyonda penaltı verilmeliydi.

Fırat Aynıdus Fenerbahçe'ye verilen penaltı kararını yorumladı!

MONİTÖRE ÇAĞIRMASI İÇİN YETERLİ DEĞİL


90+1. dakikada yaşanan ve maçın kaderini belirleyen pozisyona gelince... Burada her kim ki "Futbolcunun vücudunun herhangi bir yeriyle topa teması yok" diyor ise onunla tartışmam.

Fırat Aynıdus Fenerbahçe'ye verilen penaltı kararını yorumladı!

Ama burada topun bir kırılması mevcut ve bu kırılmanın nereden kaynaklandığı sadece kale arkası kamerasından görülüyor. Diğer kamera açılarında bu kırılmanın nereden kaynaklandığı belli değil.

Fırat Aynıdus Fenerbahçe'ye verilen penaltı kararını yorumladı!

Kasımpaşalı futbolcu topun uzaktan geldiğini görüp kafayla temas etmek isterken edemeyince, açılan kola topun bir teması mevcut gibi görünüyor. Ama bu görüntü yüzde 100 net kanıt olarak VAR'daki Erkan Engin'in hakem Cihan Aydın'ı, monitöre çağırması için yeterli değil. Bu, hakemin sahada verip değerlendireceği bir pozisyondu.

DİĞER
İstanbulspor Beşiktaş maçı canlı izle ekranı! Süper Lig beIN Sports 1 İstanbulspor Beşiktaş maçı canlı yayın izle HD
DEM'den Esenyurt'ta 'APO' mitingi! CHP ittifak uğruna "Öcalan'a özgürlük" çizgisine geldi... Daha nelere boyun eğecekler?
Kanarya'da yaprak dökümü! 9 isimle vedalaşılacak
G.Saray'dan 10 numara harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'ye Zambiyalı kanat!
Kanarya'da yaprak dökümü! 9 isimle vedalaşılacak
TARIM KREDİ'DE ŞUBAT SONU İNDİRİMİ | 25 Şubat Tarım Kredi Market kataloğu
Süper Loto sorgulama ekranı 25 Şubat Pazar
YÖKDİL PUAN HESAPLAMA | 2024 YÖKDİL/1 kaç net kaç puan? ÖSYM YDS Puanı Harf Karşılıkları
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman? Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman? 11:44
West Ham United - Brentford maçı ne zaman? West Ham United - Brentford maçı ne zaman? 11:39
Şanlıurfaspor - Tuzlaspor maçı ne zaman? Şanlıurfaspor - Tuzlaspor maçı ne zaman? 11:26
Toprak'ın şanssız anı! Motosikleti arızalandı Toprak'ın şanssız anı! Motosikleti arızalandı 11:02
Aslan kritik randevuda! İşte Antalya 11'i Aslan kritik randevuda! İşte Antalya 11'i 10:58
Fırat Aynıdus penaltı pozisyonunu yorumladı! Fırat Aynıdus penaltı pozisyonunu yorumladı! 10:54
Daha Eski
Kanarya'da yaprak dökümü! 9 isimle vedalaşılacak Kanarya'da yaprak dökümü! 9 isimle vedalaşılacak 09:56
İstanbulspor - Beşiktaş maçı ne zaman? İstanbulspor - Beşiktaş maçı ne zaman? 09:43
G.Saray'dan 10 numara harekatı! G.Saray'dan 10 numara harekatı! 09:23
Trabzonspor - A.Demirspor maçı ne zaman? Trabzonspor - A.Demirspor maçı ne zaman? 09:21
G.Saray'dan Icardi için B planı! Forvette... G.Saray'dan Icardi için B planı! Forvette... 09:19
Olay sözler! "Dünyada benzeri yok" Olay sözler! "Dünyada benzeri yok" 08:54