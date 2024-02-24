Konferans Ligi'ndeki takımların kadro değerleri açıklandı! İşte Fenerbahçe'nin sırası

Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunda Union SG ile eşleşti.

Ntvspor'da yer alan habere göre, kuraların ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna kalan takımların kadro değerleri de merak konusu oldu.