Konferans Ligi'ndeki takımların kadro değerleri açıklandı! İşte Fenerbahçe'nin sırası
UEFA Konferans Ligi'nde grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, son 16 turunda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile eşleşti. Çeyrek finale kalmak için mücadele edecek 32 takımın kadro değerleri açıklandı. İşte Fenerbahçe'nin sıralamadaki yeri... | FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ
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İŞTE UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ'NDE SON 16 TURUNA KALAN TAKIMLARIN KADRO DEĞERLERİ:
16- MACCABI TEL-AVIV: 19 MİLYON EURO
15- SERVETTE: 23 MİLYON EURO
2- FIORENTINA: 247 MİLYON EURO
1- ASTON VILLA: 623 MİLYON EURO
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