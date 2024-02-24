Haberler Fenerbahçe Konferans Ligi'ndeki takımların kadro değerleri açıklandı! İşte Fenerbahçe'nin sırası

Konferans Ligi'ndeki takımların kadro değerleri açıklandı! İşte Fenerbahçe'nin sırası

UEFA Konferans Ligi'nde grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, son 16 turunda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile eşleşti. Çeyrek finale kalmak için mücadele edecek 32 takımın kadro değerleri açıklandı. İşte Fenerbahçe'nin sıralamadaki yeri... | FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 13:32
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Konferans Ligi'ndeki takımların kadro değerleri açıklandı! İşte Fenerbahçe'nin sırası

Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunda Union SG ile eşleşti.

Konferans Ligi'ndeki takımların kadro değerleri açıklandı! İşte Fenerbahçe'nin sırası

Ntvspor'da yer alan habere göre, kuraların ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna kalan takımların kadro değerleri de merak konusu oldu.

Konferans Ligi'ndeki takımların kadro değerleri açıklandı! İşte Fenerbahçe'nin sırası

Özellikle Fenerbahçeli taraftarlar Union SG'nin kadro değerini merak ediyor.

Konferans Ligi'ndeki takımların kadro değerleri açıklandı! İşte Fenerbahçe'nin sırası

İŞTE UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ'NDE SON 16 TURUNA KALAN TAKIMLARIN KADRO DEĞERLERİ:

Konferans Ligi'ndeki takımların kadro değerleri açıklandı! İşte Fenerbahçe'nin sırası

16- MACCABI TEL-AVIV: 19 MİLYON EURO

Konferans Ligi'ndeki takımların kadro değerleri açıklandı! İşte Fenerbahçe'nin sırası

15- SERVETTE: 23 MİLYON EURO

Konferans Ligi'ndeki takımların kadro değerleri açıklandı! İşte Fenerbahçe'nin sırası

14- MOLDE: 25 MİLYON EURO

Konferans Ligi'ndeki takımların kadro değerleri açıklandı! İşte Fenerbahçe'nin sırası

13- MACCABI HAIFA: 26 MİLYON EURO

Konferans Ligi'ndeki takımların kadro değerleri açıklandı! İşte Fenerbahçe'nin sırası

12- VIKTORIA PLZEN: 29 MİLYON EURO

Konferans Ligi'ndeki takımların kadro değerleri açıklandı! İşte Fenerbahçe'nin sırası

11- STURM GRAZ: 51 MİLYON EURO

Konferans Ligi'ndeki takımların kadro değerleri açıklandı! İşte Fenerbahçe'nin sırası

10- UNION SG: 67 MİLYON EURO

Konferans Ligi'ndeki takımların kadro değerleri açıklandı! İşte Fenerbahçe'nin sırası

9- DINAMO ZAGREB: 70 MİLYON EURO

Konferans Ligi'ndeki takımların kadro değerleri açıklandı! İşte Fenerbahçe'nin sırası

8- PAOK: 71 MİLYON EURO

Konferans Ligi'ndeki takımların kadro değerleri açıklandı! İşte Fenerbahçe'nin sırası

7- OLIMPIAKOS: 117 MİLYON EURO

Konferans Ligi'ndeki takımların kadro değerleri açıklandı! İşte Fenerbahçe'nin sırası

6- CLUB BRUGGE: 125 MİLYON EURO

Konferans Ligi'ndeki takımların kadro değerleri açıklandı! İşte Fenerbahçe'nin sırası

5- FENERBAHÇE: 202 MİLYON EURO

Konferans Ligi'ndeki takımların kadro değerleri açıklandı! İşte Fenerbahçe'nin sırası

4- AJAX: 203 MİLYON EURO

Konferans Ligi'ndeki takımların kadro değerleri açıklandı! İşte Fenerbahçe'nin sırası

3- LILLE: 221 MİLYON EURO

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