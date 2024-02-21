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Fenerbahçe Alagöz Holding 98-91 Avenida

EuroLegue Kadınlar çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, sahasında konuk ettiği Perfumerias Avenida'yı 98-91 mağlup etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 20:54
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Fenerbahçe Alagöz Holding 98-91 Avenida

EuroLegue Kadınlar çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, sahasında konuk ettiği Perfumerias Avenida'yı 98-91 mağlup etti.

Karşılaşmanın en skorer ismi Fenerbahçe'de 27 sayı kaydeden Kayla McBride oldu.

Bu mücadelenin rövanşı 28 Şubat'ta Perfumerias Avenida'nın ev sahipliğinde oynanacak.

SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Nikola Perlic, Veronika Obertova, Pulina Karolina Gajdosz

FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Anderson 22, Badiane 4, Collier 21, McBride 27, Sevgi Uzun 5, Laksa 2, Milic 15, Alperi Onar 2

AVENİDA: Carter 10, Gil 8, Prince 22, Rodriguez 17, Vilaro 21, Olcay Çakır 2, Delaere 4, Hatar 4, Kone 3

1'İNCİ PERİYOT: 30-24

DEVRE: 53-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 77-64

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