Fenerbahçe Alagöz Holding 98-91 Avenida

EuroLegue Kadınlar çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, sahasında konuk ettiği Perfumerias Avenida'yı 98-91 mağlup etti.
Karşılaşmanın en skorer ismi Fenerbahçe'de 27 sayı kaydeden Kayla McBride oldu.
Bu mücadelenin rövanşı 28 Şubat'ta Perfumerias Avenida'nın ev sahipliğinde oynanacak.
SALON: Metro Enerji
HAKEMLER: Nikola Perlic, Veronika Obertova, Pulina Karolina Gajdosz
FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Anderson 22, Badiane 4, Collier 21, McBride 27, Sevgi Uzun 5, Laksa 2, Milic 15, Alperi Onar 2
AVENİDA: Carter 10, Gil 8, Prince 22, Rodriguez 17, Vilaro 21, Olcay Çakır 2, Delaere 4, Hatar 4, Kone 3
1'İNCİ PERİYOT: 30-24
DEVRE: 53-44
3'ÜNCÜ PERİYOT: 77-64