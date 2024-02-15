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Fenerbahçe'de Szymanski Fred'i arıyor

Fenerbahçe'de Fred'in bir süredir olmayışı Sebastian Szymanski'yi de olumsuz etkiledi. Brezilyalı yıldız varken 9 gol, 3 asist üreten Szymanski, Fred'siz 3 asistte kaldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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Fenerbahçe'de Szymanski Fred'i arıyor

Fenerbahçe'de sistemin tüm dişlilerini hareket ettiren parça Fred... Tecrübeli oyuncunun varlığı ile yokluğu arasındaki fark ciddi şekilde ortaya çıkıyor. Kanarya onun yokluğunda kritik puanlar kaybederken bu durum seviye atlattığı takım arkadaşlarını da olumsuz etkiliyor. Bunların başında da orta sahada birlikte görev yaptığı Sebastian Szymanski geliyor. Polonyalı yıldız, 30 yaşındaki Brezilyalı yıldızla beraber forma giydiği 14 maçta ağları tam 9 defa sarstı. 6 da asist yaptı. Fred'in sakatlığı veya cezası sebebiyle oynamadığı 10 karşılaşmada ise gol kaydedemedi. 3 asist yaptı. Fred ile 15 gole etki ederken, o yokken 3'te kaldı.

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