Transferde büyük bomba! Alman kulübünden Sebastian Szymanski açıklaması
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin sezon başında Dinamo Moskova'dan kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, sergilediği futbolla göz kamaştırıyor. Attığı goller ve asistleriyle dikkat çeken Polonyalı yıldıza Avrupa'nın önemli kulüpleri yakın ilgi gösteriyor. 5 büyük ligden takip edilen 24 yaşındaki oyuncuya Almanya'dan flaş bir talip çıktı. Transferle ilgili resmi açıklama da geldi. İşte o sözler ve yaşanan gelişmelerin detayları...
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Yıldız futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 38 resmi maçta 12 gol ve 14 asistlik performansıyla göz doldurdu.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın da vazgeçilmez isimleri arasında yer alan genç yıldızın talipleri artıyor.
Avrupa'nın 5 büyük liginden önemli takımlar Szymanski'nin son durumunu yakından takip ediyor.
Birçok kulübün peşinden koştuğu 24 yaşındaki oyuncuya son olarak Almanya Bundesliga'dan talip çıktı.
Bu sezon Almanya Bundesliga'da şampiyonluk mücadelesi veren Bayer Leverkusen'in Sebastian Szymanski'yi listesine aldığı kaydedildi.
Bayer Leverkusen Akademi Sportif Direktörü Slawomir Czarniecki, Polonya'dan weszlo.com'a Sebastian Szymanski ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
"SZYMANSKI İLE TEMAS HALİNDEYİZ"
Czarniecki, "Szymanski'nin çevresiyle temas halindeydik ve hala temas halindeyiz. Gözlemcilerimiz Sebastian'ı takip ediyor." ifadelerini kullandı.
Czarniecki, "Bayer Leverkusen şu anda çok iyi bir sezon geçiriyor. Böyle harika sezonların ardından her zaman birkaç ayrılık olabileceği gerçeğine kendimizi hazırlıyoruz.
Hangi pozisyonlarda olacağını bilmiyoruz ama Szymanski potansiyel olarak Leverkusen'in transfer hedefi denebilir." dedi.
Czarniecki, "Nihayetinde Leverkusen'e gidip gitmeyeceği konusunda karar verecek konumda değilim çünkü A takımdan sorumlu değilim ama onu iyi tanıdığımızı söyleyebilirim.
Szymanski'nin Türkiye'deki performansına baktığımızda büyük oynamaya hazır olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Sebastian Szymanski'nin Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
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