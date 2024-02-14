Transferde büyük bomba! Alman kulübünden Sebastian Szymanski açıklaması

"SZYMANSKI İLE TEMAS HALİNDEYİZ" Czarniecki, "Szymanski'nin çevresiyle temas halindeydik ve hala temas halindeyiz. Gözlemcilerimiz Sebastian'ı takip ediyor." ifadelerini kullandı.

Czarniecki, "Bayer Leverkusen şu anda çok iyi bir sezon geçiriyor. Böyle harika sezonların ardından her zaman birkaç ayrılık olabileceği gerçeğine kendimizi hazırlıyoruz.