Haberler Fenerbahçe Transferde büyük bomba! Alman kulübünden Sebastian Szymanski açıklaması

Transferde büyük bomba! Alman kulübünden Sebastian Szymanski açıklaması

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin sezon başında Dinamo Moskova'dan kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, sergilediği futbolla göz kamaştırıyor. Attığı goller ve asistleriyle dikkat çeken Polonyalı yıldıza Avrupa'nın önemli kulüpleri yakın ilgi gösteriyor. 5 büyük ligden takip edilen 24 yaşındaki oyuncuya Almanya'dan flaş bir talip çıktı. Transferle ilgili resmi açıklama da geldi. İşte o sözler ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 18:57
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Transferde büyük bomba! Alman kulübünden Sebastian Szymanski açıklaması

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Sebastian Szymanski'nin transferi konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

Transferde büyük bomba! Alman kulübünden Sebastian Szymanski açıklaması

Bu sezonki performansıyla dikkat çeken Polonyalı oyuncu, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

Transferde büyük bomba! Alman kulübünden Sebastian Szymanski açıklaması

Skora verdiği katkıyla öne çıkan Szymanski, taraftarın sevgilisi konumuna geldi.

Transferde büyük bomba! Alman kulübünden Sebastian Szymanski açıklaması

Yıldız futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 38 resmi maçta 12 gol ve 14 asistlik performansıyla göz doldurdu.

Transferde büyük bomba! Alman kulübünden Sebastian Szymanski açıklaması

Teknik direktör İsmail Kartal'ın da vazgeçilmez isimleri arasında yer alan genç yıldızın talipleri artıyor.

Transferde büyük bomba! Alman kulübünden Sebastian Szymanski açıklaması

Avrupa'nın 5 büyük liginden önemli takımlar Szymanski'nin son durumunu yakından takip ediyor.

Transferde büyük bomba! Alman kulübünden Sebastian Szymanski açıklaması

Birçok kulübün peşinden koştuğu 24 yaşındaki oyuncuya son olarak Almanya Bundesliga'dan talip çıktı.

Transferde büyük bomba! Alman kulübünden Sebastian Szymanski açıklaması

Bu sezon Almanya Bundesliga'da şampiyonluk mücadelesi veren Bayer Leverkusen'in Sebastian Szymanski'yi listesine aldığı kaydedildi.

Transferde büyük bomba! Alman kulübünden Sebastian Szymanski açıklaması

Bayer Leverkusen Akademi Sportif Direktörü Slawomir Czarniecki, Polonya'dan weszlo.com'a Sebastian Szymanski ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Transferde büyük bomba! Alman kulübünden Sebastian Szymanski açıklaması

"SZYMANSKI İLE TEMAS HALİNDEYİZ"
Czarniecki, "Szymanski'nin çevresiyle temas halindeydik ve hala temas halindeyiz. Gözlemcilerimiz Sebastian'ı takip ediyor." ifadelerini kullandı.

Transferde büyük bomba! Alman kulübünden Sebastian Szymanski açıklaması

Czarniecki, "Bayer Leverkusen şu anda çok iyi bir sezon geçiriyor. Böyle harika sezonların ardından her zaman birkaç ayrılık olabileceği gerçeğine kendimizi hazırlıyoruz.

Transferde büyük bomba! Alman kulübünden Sebastian Szymanski açıklaması

Hangi pozisyonlarda olacağını bilmiyoruz ama Szymanski potansiyel olarak Leverkusen'in transfer hedefi denebilir." dedi.

Transferde büyük bomba! Alman kulübünden Sebastian Szymanski açıklaması

Czarniecki, "Nihayetinde Leverkusen'e gidip gitmeyeceği konusunda karar verecek konumda değilim çünkü A takımdan sorumlu değilim ama onu iyi tanıdığımızı söyleyebilirim.

Transferde büyük bomba! Alman kulübünden Sebastian Szymanski açıklaması

Szymanski'nin Türkiye'deki performansına baktığımızda büyük oynamaya hazır olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Transferde büyük bomba! Alman kulübünden Sebastian Szymanski açıklaması

Sebastian Szymanski'nin Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

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