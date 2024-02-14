Fenerbahçe'den teknik ekibe takviye geldi!

Fenerbahçe'den teknik ekibe yeni bir takviye geldi. Sarı-lacivertliler, Hırvat kaleci antrenörü Sandro Zufic'i teknik heyete dahil etti. Yönetim, bu hamleyle birlikte kaleci Dominik Livakovic'in performansını arttırmasını hedefliyor.

LIVAKOVIC İLE ÇALIŞMIŞTI

Sandro Zufic, Nenad Bjelica döneminde Trabzonspor'da görev yapmıştı. 44 yaşındaki antrenör, bordo mavililerden ayrıldıktan sonra hiçbir takımda çalışmadı. Hırvat antrenörün UEFA A Lisansı bulunuyor.

Dominik Livakovic, Dinamo Zagreb'de Sandro Zufic ile 3 sene birlikte çalıştı.