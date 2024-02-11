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Fenerbahçe ve Galatasaray'a TFF'den kötü haber! Süper Kupa...

29 Aralık'ta oynanması planlayan Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa maçı yaşanan sorunlar nedeniyle ertelenmişti. Bu karşılaşma öncesi kulüplere ödenen paralar hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 12:48
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Fenerbahçe ve Galatasaray'a TFF'den kötü haber! Süper Kupa...

Bilindiği üzere 29 Aralık'ta Riyad'da oynanması gereken ancak yaşanan sorunlar nedeniyle ertelenen final için Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödenen 4 milyon dolar (yaklaşık 123 milyon TL), TFF tarafından kulüplerin alacaklarından kesilecek.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a TFF'den kötü haber! Süper Kupa...

Sabah'ta yer alan haberde para, Suudi Arabistan'a iade edilecek. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, TFF'nin bu önerisini kabul ederken, kupanın yeni tarihi ile ilgili belirsizlik sürüyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a TFF'den kötü haber! Süper Kupa...

Federasyon en geç mart ayında oynanmasını isterken, iki kulüp buna net bir yanıt vermiş değil.

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