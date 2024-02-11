Fenerbahçe ve Galatasaray'a TFF'den kötü haber! Süper Kupa...
29 Aralık'ta oynanması planlayan Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa maçı yaşanan sorunlar nedeniyle ertelenmişti. Bu karşılaşma öncesi kulüplere ödenen paralar hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sabah'ta yer alan haberde para, Suudi Arabistan'a iade edilecek. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, TFF'nin bu önerisini kabul ederken, kupanın yeni tarihi ile ilgili belirsizlik sürüyor.
Federasyon en geç mart ayında oynanmasını isterken, iki kulüp buna net bir yanıt vermiş değil.
Maçın tarihi ile ilgili kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
DİĞER