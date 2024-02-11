Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe evinde 4. kez puan kaybetti!

Fenerbahçe evinde 4. kez puan kaybetti!

Sarı lacivertliler Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe bu sezon iç saha maçlarında 4. kez puan kaybı yaşadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 21:57
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe evinde 4. kez puan kaybetti!

Sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, bu sezon iç sahada 4. kez puan kaybetti.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Ligin 11. haftasında Trabzonspor'a mağlup olan Fenerbahçe, sonrasında oynadığı 14 mücadelede yenilgi yüzü görmedi. Deplasmanda oynadığı 12 maçta 34 puan toplayan sarı-lacivertliler, bu sezon kaybettiği 11 puanın 9'unu sahasında yaşadı. Fenerbahçe, iç sahada 9 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Kanarya, bu beraberlikle puanını 64'e yükseltirken, Galatasaray'ın kazandığı hafta puan kaybı yaşayarak liderlik şansını yitirdi.

DİĞER
Yargı'nın Başsavcı Ertuğrul'u meğer Adile Naşit'in yeğeniymiş! İşte babası da oyuncu olan Yargı'nın Başsavcı Ertuğrul'u...
AK Parti'nin Küçükçekmece'deki seçim çalışmasına silahlı saldırı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 17 şüpheli gözaltında
İsmail Kartal: Taraftarlarımızdan özür diliyoruz
Toroğlu'dan F.Bahçe yönetimine flaş eleştiri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı!
İsmail Kartal: Taraftarlarımızdan özür diliyoruz
💥Süper Loto çekildi (11 Şubat)
En güzel ŞABAN AYI MESAJLARI RESİMLİ 2024
Şaban ayı ne zaman başlayacak?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! 22:27
G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme! "Kör bir hakem" G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme! "Kör bir hakem" 22:04
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? 21:59
Dzeko gol krallığında liderliğini sürdürdü! Dzeko gol krallığında liderliğini sürdürdü! 21:57
F.Bahçe evinde 4. kez puan bıraktı! F.Bahçe evinde 4. kez puan bıraktı! 21:54
Tadic 12. golüne ulaştı! Tadic 12. golüne ulaştı! 21:52
Daha Eski
Manchester United Aston Villa'yı devirdi! Manchester United Aston Villa'yı devirdi! 21:52
"Hayal kırıklığı yaşıyoruz" "Hayal kırıklığı yaşıyoruz" 21:39
"Şampiyonluk için her şeyimizi vereceğiz" "Şampiyonluk için her şeyimizi vereceğiz" 21:36
İsmail Kartal: Taraftarlarımızdan özür diliyoruz İsmail Kartal: Taraftarlarımızdan özür diliyoruz 21:34
Toroğlu'dan F.Bahçe yönetimine flaş eleştiri! Toroğlu'dan F.Bahçe yönetimine flaş eleştiri! 21:29
Dusan Tadic: Şampiyon olmak istiyorsak... Dusan Tadic: Şampiyon olmak istiyorsak... 21:26