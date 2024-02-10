Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, zorlu mücadeleden galip ayrılarak zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Teknik direktör İsmail Kartal da ilk 11'ini büyük ölçüde şekillendirdi. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 14:20
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 11 Şubat Pazar günü Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Çağdaş Altay yönetecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Ligde oynadığı 24 maçta 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, 63 puan toplarken averaj farkıyla Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası maçında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 2-0 yenerek kupada çeyrek finale yükseldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Fred'in yanı sıra Gaziantep FK deplasmanında sakatlanan Joshua King'in, Alanyaspor karşısında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Ayrıca Nijerya Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükselen Bright Osayi-Samuel de eksik olan bir diğer oyuncu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Sarı-lacivertli ekipte 2 oyuncu da sarı kart sınırında.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Michy Batshuayi ve Alexander Djiku, giyip kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

BECAO, 105 GÜN SONRA SAHAYA ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR

Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Rodrigo Becao, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda Alanyaspor maçının kadrosunda yer alacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan ve form tutan 28 yaşındaki oyuncu, Alanyaspor mücadelesiyle birlikte sahalara dönmeye hazırlanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim 2023 tarihinde oynanan Pendikspor mücadelesinde sakatlanan Becao, ligde 14, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 3 maçta forma giyemedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Brezilyalı oyuncu forma giymesi durumunda 105 gün sonra sahaya çıkmış olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

SERDAR DURSUN 8 AY SONRA FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe'nin ara transferde Fatih Karagümrük'ten kadrosuna kattığı Serdar Dursun, 8 ay sonra sarı-lacivertli formayı giymeye hazırlanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe'ye 2021 yaz transfer döneminde transfer olup 2 sezon oynayan 32 yaşındaki futbolcu, sezon başında eski takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük'e gitmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Son olarak 11 Haziran 2023'te Başakşehir ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe forması altında sahaya çıkan Serdar Dursun, oynaması durumunda 245 gün sonra yeniden sarı-lacivertli formayı sırtına geçirecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

DZEKO 5 MAÇTIR SUSKUN

Süper Lig'de 16 golle krallık listesinin en üst sırasında bulunan golcü futbolcu Edin Dzeko, ligde 5 maçtır gol atamıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Sarı-lacivertli ekip, Dzeko'nun skor üretemediği 5 mücadelede 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, bu maçlarda goller İrfan Can Kahveci (2), Cengiz Ünder (3) ve Michy Batshuayi'den (2) geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

İŞTE KARTAL'IN ALANYA MAÇI MUHTEMEL 11'İ:

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

LIVAKOVIC

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

FERDİ

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

ÇAĞLAR

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

DJIKU

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

MERT

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

İSMAİL

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

KRUNIC

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

TADIC

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

SZYMANSKI

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta?
F.Bahçe ve G.Saray'ın dev kapışması!
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 10 Şubat Cumartesi
B SINIFI MOTOR EHLİYETİ | B Sınıfı ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi 2024? Karar ne zaman yürürlüğe girecek?
Deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray - Başakşehir maçı muhtemel 11'ler Galatasaray - Başakşehir maçı muhtemel 11'ler 14:45
İtalyanlar Cimbom'un yıldızını Montella'ya sordular İtalyanlar Cimbom'un yıldızını Montella'ya sordular 14:36
G.Birliği'nde 4 ayrılık birden! G.Birliği'nde 4 ayrılık birden! 14:22
Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? 14:20
Sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin Alanya maçı 11'i Sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin Alanya maçı 11'i 14:16
Barcelona - Granada maçı ne zaman? Barcelona - Granada maçı ne zaman? 14:03
Daha Eski
Getafe - Celta Vigo maçı ne zaman? Getafe - Celta Vigo maçı ne zaman? 13:58
Rroca'dan sürpriz imza! Rroca'dan sürpriz imza! 13:55
Mallorca - Rayo Vallecano maçı ne zaman? Mallorca - Rayo Vallecano maçı ne zaman? 13:52
Getafe - Celta Vigo maçı ne zaman? Getafe - Celta Vigo maçı ne zaman? 13:46
Beşiktaş'ın yeni transferleri antrenmanda! Beşiktaş'ın yeni transferleri antrenmanda! 13:33
G.Saray - Başakşehir maçının VAR'ı belli oldu! G.Saray - Başakşehir maçının VAR'ı belli oldu! 13:07