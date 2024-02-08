Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Eğer kiralanabilecek ya da müşterisi varsa hemen gönderilmesini tavsiye ederim. Birçok İtalyan kulübünden teklifler olduğunu biliyorum.

Mert Hakan ne kadar yırtarsa yırtsın asla Fenerbahçe forması giyebilecek standartta değil. Hiçbir zaman olmadı, olamayacak.