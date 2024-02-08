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Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Fotomaç Gazetesi yazarları da bu mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 07:29
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Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

EMRE BOL - BEYAZ BOĞAZLI KAZAK!

İsmail hoca kızının hediye ettiği beyaz boğazlı kazağı artık onun uğuru oldu. İnanın benim de… Bu sezon ben de çok fazla boğazlı kazak giymeye başladım. Tabi kırmızı olmayanından!

Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Ya İsmail hocam takım zaten çok iyi ve gerçekten iyi oyunculardan kurulu. Biz niye hala totem yapıyoruz bilmiyorum. Bu takımın toteme ihtiyacı yok.

Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Kısa sürelerle gördüğümüz bazı oyuncuları daha net izleme fırsatımız oldu. Zajc'ın işi bitmiş, sahada ne yaptığını bilmiyor. Daha fazla kalması hem Fenerbahçe'ye hem de kendi kariyerine zarar verecek gibi görünüyor.

Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Eğer kiralanabilecek ya da müşterisi varsa hemen gönderilmesini tavsiye ederim. Birçok İtalyan kulübünden teklifler olduğunu biliyorum.

Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Mert Hakan ne kadar yırtarsa yırtsın asla Fenerbahçe forması giyebilecek standartta değil. Hiçbir zaman olmadı, olamayacak.

Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İrfan Can Eğribayat kardeşim hakikaten sana helal olsun. Bir kalecinin bu kadar kenarda bekleyip bu kadar hazır olması futbolun doğal akışına aykırı. Sürekli ve bence gereksiz yedek kalıp böyle bir performans göstermesi her babayiğidin harcı değil.

Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Livakovic her karşılaşmada onun varlığını hissediyordur bence… Hep söylüyorum; bu takım her kupaya talip. Hangi kadroyla çıkarsa çıksın karşısında durabilecek 1-2 takım haricinde kimse yok.

Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Batshuayi her zaman iyi bir alternatif olduğunu gösteriyor. Eğer şampiyonluk gelecekse kulübeden gelir arkadaşlar.

Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İsmail Kartal'ı tanımadığını söyleyen Sumudica bu karşılaşma itibarıyla herhalde artık iyice tanımıştır. Seni her maçta yenen adam İsmail Kartal sevgili Sumudica! İyice tanı!

Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ - GEREKENİ YAPTILAR

Fenerbahçe üst tura çıktı, Gaziantep yapamadı. Birisi penaltıyı attı, diğeri atamadı. Bir anda maçın refleksleri, Fenerbahçe adına farkın ikiye çıkmasıyla gerçekleşti. Maç orada bitti.

Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İsmail Kartal, uzun süredir şans veremediği oyuncularıyla oynadı kritik maçı. Zajc ve Mert Hakan'ı aynı anda orta sahaya sürdü. Jayden uzun süredir sol bek oynamıyordu, acemilik yaşadı.

Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

King arkasında orta sahayı göremedi, kendine göre oyun bulamadı. İrfan Can Kahveci de ofansif risk almak yerine, arkadaşlarının hataları üzerine yoğunlaştı.

Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Gaziantep'in yediği gollere veya değerlendiremediği pozisyonlara baktığımız zaman, neden uzun süredir kazanamadığını da anladık. Beceri eksikliğinin üstüne, sadece duran toplara kurgulanmış hücum setleri vardı.

Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Takım mücadele ediyor ama oyun aklı "anlarla" kısıtlı. Birisi "bir şey" yapacak. O kadar…

Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İsmail Yüksek tüm yükünü aldı orta sahanın. Zajc'ın maç eksiği hemen belli etti kendini. Aynı Mert Hakan gibi… Çok şey yapmak isterken, oyun kuramadıkları için topun peşinden koşmak zorunda kaldı.

Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Başta da yazdığımız gibi 1-1'e gelebilecek maç, bir anda 2-0 tabelasına ulaşınca umut kalmıyor. İkinci yarıyı kendi sahasında geçiren, topu rakibe bırakan Fenerbahçe'yi izledik. Kazanmak öncelik oldu.

Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Risk almak yerine, kontrol etmeyi tercih ettiler. Bu seçimde Batshuayi – Dzeko farkını da gördük. İki gol atan Belçikalı, takımın oyun kurması gerektiği anlarda gelemedi, pas köprüsü olamadı.

Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Dün Dzeko sahada olsaydı, bir türlü takımı taşırdı, yanındakileri maçın içine alırdı. Elbette Batshuayi kadar ofsayta da düşmezdi.

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