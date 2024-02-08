Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Fotomaç Gazetesi yazarları da bu mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberleri)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Eğer kiralanabilecek ya da müşterisi varsa hemen gönderilmesini tavsiye ederim. Birçok İtalyan kulübünden teklifler olduğunu biliyorum.
Mert Hakan ne kadar yırtarsa yırtsın asla Fenerbahçe forması giyebilecek standartta değil. Hiçbir zaman olmadı, olamayacak.
İrfan Can Eğribayat kardeşim hakikaten sana helal olsun. Bir kalecinin bu kadar kenarda bekleyip bu kadar hazır olması futbolun doğal akışına aykırı. Sürekli ve bence gereksiz yedek kalıp böyle bir performans göstermesi her babayiğidin harcı değil.
Livakovic her karşılaşmada onun varlığını hissediyordur bence… Hep söylüyorum; bu takım her kupaya talip. Hangi kadroyla çıkarsa çıksın karşısında durabilecek 1-2 takım haricinde kimse yok.
Batshuayi her zaman iyi bir alternatif olduğunu gösteriyor. Eğer şampiyonluk gelecekse kulübeden gelir arkadaşlar.
İsmail Kartal'ı tanımadığını söyleyen Sumudica bu karşılaşma itibarıyla herhalde artık iyice tanımıştır. Seni her maçta yenen adam İsmail Kartal sevgili Sumudica! İyice tanı!
GÜRCAN BİLGİÇ - GEREKENİ YAPTILAR
Fenerbahçe üst tura çıktı, Gaziantep yapamadı. Birisi penaltıyı attı, diğeri atamadı. Bir anda maçın refleksleri, Fenerbahçe adına farkın ikiye çıkmasıyla gerçekleşti. Maç orada bitti.
İsmail Kartal, uzun süredir şans veremediği oyuncularıyla oynadı kritik maçı. Zajc ve Mert Hakan'ı aynı anda orta sahaya sürdü. Jayden uzun süredir sol bek oynamıyordu, acemilik yaşadı.
King arkasında orta sahayı göremedi, kendine göre oyun bulamadı. İrfan Can Kahveci de ofansif risk almak yerine, arkadaşlarının hataları üzerine yoğunlaştı.
Gaziantep'in yediği gollere veya değerlendiremediği pozisyonlara baktığımız zaman, neden uzun süredir kazanamadığını da anladık. Beceri eksikliğinin üstüne, sadece duran toplara kurgulanmış hücum setleri vardı.
Takım mücadele ediyor ama oyun aklı "anlarla" kısıtlı. Birisi "bir şey" yapacak. O kadar…
İsmail Yüksek tüm yükünü aldı orta sahanın. Zajc'ın maç eksiği hemen belli etti kendini. Aynı Mert Hakan gibi… Çok şey yapmak isterken, oyun kuramadıkları için topun peşinden koşmak zorunda kaldı.
Başta da yazdığımız gibi 1-1'e gelebilecek maç, bir anda 2-0 tabelasına ulaşınca umut kalmıyor. İkinci yarıyı kendi sahasında geçiren, topu rakibe bırakan Fenerbahçe'yi izledik. Kazanmak öncelik oldu.
Risk almak yerine, kontrol etmeyi tercih ettiler. Bu seçimde Batshuayi – Dzeko farkını da gördük. İki gol atan Belçikalı, takımın oyun kurması gerektiği anlarda gelemedi, pas köprüsü olamadı.
Dün Dzeko sahada olsaydı, bir türlü takımı taşırdı, yanındakileri maçın içine alırdı. Elbette Batshuayi kadar ofsayta da düşmezdi.
İrfan Can Eğribayat'ın hakkını yemek olmaz. Takımı tur yolunda tuttu. Penaltı dışında da iki-üç kurtarışı vardı. Zor maçı kolay haline getirdi.
DİĞER