Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Anlaşma sağlandı! Serdar Dursun Fenerbahçe'ye dönüyor

TRANSFER HABERİ: Anlaşma sağlandı! Serdar Dursun Fenerbahçe'ye dönüyor

Son dakika spor haberi: Yerli bir forvet arayan Fenerbahçe'de Serdar Dursun için geri sayım başladı. Sarı-lacivertliler, sezon başında gönderdiği golcü oyuncuyu yeniden renklerine bağlayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ: Anlaşma sağlandı! Serdar Dursun Fenerbahçe'ye dönüyor

Umut Nayir'i Pendikspor'a gönderdikten sonra yerli golcü için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Serdar Dursun'da karar kıldı...

TRANSFER HABERİ: Anlaşma sağlandı! Serdar Dursun Fenerbahçe'ye dönüyor

Tecrübeli golcüyle geçtiğimiz haftalarda görüşen sportif direktör Branco, her konuda anlaşmış ardından yönetim, Karagümrük başkanı Süleyman Hurma'yla temas kurmuştu.

TRANSFER HABERİ: Anlaşma sağlandı! Serdar Dursun Fenerbahçe'ye dönüyor

Başta transfere teknik direktör Şota'dan onay çıkmasa da yapılan temaslar sonrasında Gürcü çalıştırıcı ikna edildi. İş sadece imzaya kaldı.

TRANSFER HABERİ: Anlaşma sağlandı! Serdar Dursun Fenerbahçe'ye dönüyor

K.Gümrük, yeni golcüsünü renklerine bağladığı an Serdar Dursun'u Fenerbahçe'ye gönderecek.

TRANSFER HABERİ: Anlaşma sağlandı! Serdar Dursun Fenerbahçe'ye dönüyor

Böylece Serdar, sezon başında ayrıldığı Fenerbahçe'ye altı ay sonra dönmüş olacak.

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