TRANSFER HABERİ: Anlaşma sağlandı! Serdar Dursun Fenerbahçe'ye dönüyor
Son dakika spor haberi: Yerli bir forvet arayan Fenerbahçe'de Serdar Dursun için geri sayım başladı. Sarı-lacivertliler, sezon başında gönderdiği golcü oyuncuyu yeniden renklerine bağlayacak.
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Tecrübeli golcüyle geçtiğimiz haftalarda görüşen sportif direktör Branco, her konuda anlaşmış ardından yönetim, Karagümrük başkanı Süleyman Hurma'yla temas kurmuştu.
Başta transfere teknik direktör Şota'dan onay çıkmasa da yapılan temaslar sonrasında Gürcü çalıştırıcı ikna edildi. İş sadece imzaya kaldı.
K.Gümrük, yeni golcüsünü renklerine bağladığı an Serdar Dursun'u Fenerbahçe'ye gönderecek.
Böylece Serdar, sezon başında ayrıldığı Fenerbahçe'ye altı ay sonra dönmüş olacak.
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