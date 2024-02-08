TRANSFER HABERİ: Anlaşma sağlandı! Serdar Dursun Fenerbahçe'ye dönüyor

Tecrübeli golcüyle geçtiğimiz haftalarda görüşen sportif direktör Branco, her konuda anlaşmış ardından yönetim, Karagümrük başkanı Süleyman Hurma'yla temas kurmuştu.

Başta transfere teknik direktör Şota'dan onay çıkmasa da yapılan temaslar sonrasında Gürcü çalıştırıcı ikna edildi. İş sadece imzaya kaldı.



