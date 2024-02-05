Antalyaspor - Beşiktaş maçı NE ZAMAN? Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Antalyaspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu maçları ile devam ediyor. Antalyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Beşiktaş maçı 8 Şubat Perşembe günü oynanacak müsabaka 20:45'te A Spor'dan canlı yayınlanacak.