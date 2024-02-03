Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin güncel borcu açıklandı!

Fenerbahçe'nin güncel borcu açıklandı!

Fenerbahçe'de yüksek divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda sarı-lacivertlilerin güncel borcu açıklandı. Fenerbahçe'nin güncel borcunun 11 milyar 466 milyon lira olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 11:59 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 12:07
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'nin güncel borcu açıklandı!

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağan Şubat ayı toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.

Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, denetim kurulu raporlarını sundu. Vodina, sarı-lacivertli kulübün ve bağlı ortaklıklarının toplam borcunun 11 milyar 466 milyon TL olduğunu ifade etti. Vodina, "1 Haziran 2023 ve 31 Ağustos 2023 ara dönemine ilişkin hazırlanan raporumuz yönetim kurulumuza verilmiştir. Bu ayları kapsayan dönemi özet olarak sizlere sunuyorum. Toplam borcumuz 11 milyar 466 milyon TL'dir. 31 Mayıs 2023 tarihinden belirlenen tarihler arasında borç 3 milyar artmıştır" diye konuştu.

Kulübün Varlıklar toplamının 6 milyar 252 milyon TL olduğunu belirten Mehmet Vodina, net gelirin 2 milyar 508 milyon TL, giderlerin 1 milyar 701 milyon TL, finansman giderlerinin 485 milyon TL, dönem karının da 304 milyon TL olduğunu ifade etti.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Fernando Santos istedi, yönetim almadı! Yıldız oyuncuya veto...
Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidiyor | Deprem konutları teslim edilecek! Kentin sakinleri yeni evlerini heyecanla bekliyor
G.Saray'dan bir transfer bombası daha! City'nin yıldızı...
Galatasaray'a kadife bilek geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Antalyaspor - F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı
Arda F.Bahçe'ye dönüyor! Yer yerinden oynayacak
BARAJ DOLULUK ORANLARI
EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antalyaspor - F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı Antalyaspor - F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı 12:13
Fenerbahçe'nin güncel borcu açıklandı! Fenerbahçe'nin güncel borcu açıklandı! 11:59
Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? 11:52
Okan Buruk'a övgü dolu sözler! Okan Buruk'a övgü dolu sözler! 11:46
Avcı Kartal'a karşı kaybetmiyor! Avcı Kartal'a karşı kaybetmiyor! 11:45
G.Saray sol bekine kavuşuyor! İki yıldızdan biri... G.Saray sol bekine kavuşuyor! İki yıldızdan biri... 11:45
Daha Eski
Arda F.Bahçe'ye dönüyor! Yer yerinden oynayacak Arda F.Bahçe'ye dönüyor! Yer yerinden oynayacak 11:42
Köln - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Köln - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? 11:35
Darmstadt 98 - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Darmstadt 98 - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? 11:32
Bochum - Augsburg maçı ne zaman? Bochum - Augsburg maçı ne zaman? 11:30
Mainz 05 - Werder Bremen maçı ne zaman? Mainz 05 - Werder Bremen maçı ne zaman? 11:28
Freiburg - Stuttgart maçı ne zaman? Freiburg - Stuttgart maçı ne zaman? 11:25