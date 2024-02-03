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Fenerbahçe'de Ali Koç başkanlığı bırakacağını açıkladı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün yüksek divan kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Sezon sonunda başkanlığı bırakacağını açıklayan Ali Koç, Başkanlığımın devamına dair teveccühünüze teşekkür ederim. Onur duydum, gururlandım ancak Allah'ın izniyle haziran ayında yeni bir başkanımız olacak." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 14:37 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 15:32
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Fenerbahçe'de Ali Koç başkanlığı bırakacağını açıkladı!

Fenerbahçe'de Ali Koç, sezon sonunda başkanlığı bırakacağını açıkladı. Ali Koç, "Başkanlığımın devamına dair teveccühünüze teşekkür ederim. Onur duydum, gururlandım ancak Allah'ın izniyle haziran ayında yeni bir başkanımız olacak." ifadelerini kullandı.

"BAŞKAN ADAYLARI HEMEN ADAYLIKLARINI AÇIKLASIN"

Ali Koç ayrıca, "Başkan adayları hemen adaylıklarını açıklayıp temasa geçsinler. Yardımcı olmaya hazırım." şeklinde konuştu.

"KİMSEYİ DESTEKLEMİYORUZ"

Ali Koç, "Kimseyi desteklemiyoruz. Adaylar çıksın, bu durum şampiyonluk yarışını etkilemez. Hem şampiyonluğa koşabiliriz, hem de demokrasi şölenimizi yaşatabiliriz. İmza toplandıysa, bizim bilgimiz çerçevesinde ve uygun gördüğümüz süreçte yapılmıştır. Saadettin Saran'a haksızlık etmeyin, bilgimiz vardı." dedi.

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