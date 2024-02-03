FENERBAHÇE HABERİ - Ali Koç'tan transfer açıklaması! Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü...

"Kendisiyle görüştüğümüzde, neredeyse kapatılması imkansız bir finansal fark vardı. Öyle bir noktaya geldik ki masadan çekildik. Sonrasında daha önce karşılaşmadığımız bir şey yaşadık. Çağlar sadece 4 ay Fenerbahçe'de oynamak için Atletico Madrid'den alacağı olan imza parasının büyük bir bölümünden feragat etti. Milyon Euro seviyesinde bir bedelden vazgeçti. Kendisine bu fedakarlığı için teşekkür etmek istiyorum. Selahattin Baki de Madrid'e gidip bu transfer için kamp kurdu, ona da teşekkür ediyorum."