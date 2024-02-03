Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Ali Koç'tan transfer açıklaması! Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü...

FENERBAHÇE HABERİ - Ali Koç'tan transfer açıklaması! Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Koç, Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü transferleriyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 14:59
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FENERBAHÇE HABERİ - Ali Koç'tan transfer açıklaması! Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sezon sonunda şampiyon olacaklarına inandığını belirterek, taraftarlara destek çağrısında bulundu.

FENERBAHÇE HABERİ - Ali Koç'tan transfer açıklaması! Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü...

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan Koç, şampiyonluk yolunda baskı ve gerginliğin azaltılması gerektiğini belirtti.

FENERBAHÇE HABERİ - Ali Koç'tan transfer açıklaması! Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü...

Futbol takımının bu sezon elde ettiği önemli istatistikleri paylaşan başkan Koç, "Mücadele ettiğimiz her kulvarda kuvvetli bir inanç ve disiplinle yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz. 23 hafta itibarıyla 60 puanla kulüp tarihinin en yüksek puanına ulaştığımız sezonu yaşıyoruz. 2023-2024 sezonunda Avrupa'nın 5 büyük ligi dahil olmak üzere 100 gole ulaşan ilk takım olduk. Bizden sonra Bayer Leverkusen geliyor. Bunun gibi çok istatistik var. Sadece bu iki istatistik bile takımımızın hedefine büyük bir inançla yürüdüğünün kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Ali Koç'tan transfer açıklaması! Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü...

Teknik direktör İsmail Kartal'ın başarısına da vurgu yapan Ali Koç, şöyle devam etti:

FENERBAHÇE HABERİ - Ali Koç'tan transfer açıklaması! Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü...

"Böylesine bir tablo varken bizi endişelendiren bir konuya değinmek istiyorum. Bir beraberlikte, bir mağlubiyette ya da geç gelen galibiyet golünde, camiamızın kırılgan olması hepimizi derinden etkiliyor. Tarihimizin en yüksek puanına ulaştığımız sezonda böyle bir konuya değiniyorsam, 10 yılın baskısı, gerginliği ve kırılganlığının konusu. Şampiyonluklar zorlu ve uzun yollardır, özellikle de söz konusu Fenerbahçe'yse. Bu yolda üzüleceğiz, yıpranacağız, kızacağız, kaygılanacağız. Ancak ne olursa olsun inanmaktan ve desteklemekten vazgeçmemeliyiz.

FENERBAHÇE HABERİ - Ali Koç'tan transfer açıklaması! Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü...

Fenerbahçe'nin en büyük rakibi son dönemde yine Fenerbahçe olmuştur. Maçlarımız sıkıştığı zamanlarda futbolcularımızın ve takımımızın sizlere, tribünlere ihtiyacı var. Takımımızın biraz düşünce ayağa kalkması için sizlere ihtiyacı var. Takımımıza inanıyoruz, inşallah yolun sonu şampiyonluk olur. İsmail hocamız ve teknik ekibe, sportif direktörümüz Mario Branco'ya, yöneticilerimiz Ahmet Ketenci ve Selahattin Baki'ye, tabii ki futbolcularımıza şu ana kadar yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Bu şekilde devam ederek camiamızı mutlu sona ulaştırmalarını bekliyorum. Bu akşam zorlu bir maça çıkacağız. Umarım şans yanımızda olur, oyun gücümüzle kazanarak döneriz."

FENERBAHÇE HABERİ - Ali Koç'tan transfer açıklaması! Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü...

"TRANSFERDE HIZLI DAVRANDIK"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı, ara transfer döneminde eksik bölgelere takviye için hızlı davrandıklarını ifade etti.

FENERBAHÇE HABERİ - Ali Koç'tan transfer açıklaması! Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü...

"KRUNIC 3 MİLYON EURO'NUN ALTINDA GELDİ"

Ligin ilk devresinde savunmada eksiklik yaşadıklarını hatırlatan Koç, "Gerek sezon başında gerekse de ara transfer döneminde hızlı davrandık. Devre arasında Bonucci ve Krunic'i kadroya kattık. Krunic, İsmail hocamızın uzun süredir istediği bir oyuncuydu. Çok daha pahalıya gelebilirdi ama devre arasında 3 milyon Euro'nun altında bir transfer oldu. Bonucci'yi liderlik karakteri ve son sezonunda şampiyonluğa oynama arzusu nedeniyle çabuk getirdik. Stoper pozisyonunun şiştiğini düşünenler olabilir ama unutmayın ki Nordsjaelland deplasmanına stopersiz çıkmıştık. Bir takımın 5 stoperinin 4'ünün sakatlanması da olsa olsa Fenerbahçe'nin başına gelebilecek bir talihsizlik." diye konuştu.

FENERBAHÇE HABERİ - Ali Koç'tan transfer açıklaması! Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü...

"ÇAĞLAR 4 AY FENERBAHÇE'DE OYNAMAK İÇİN..."

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transfer sürecinde büyük fedakarlık yaptığını anlatan Koç, "Kendisiyle görüştüğümüzde, neredeyse kapatılması imkansız bir finansal fark vardı. Öyle bir noktaya geldik ki masadan çekildik. Sonrasında daha önce karşılaşmadığımız bir şey yaşadık. Çağlar sadece 4 ay Fenerbahçe'de oynamak için Atletico Madrid'den alacağı olan imza parasının büyük bir bölümünden feragat etti. Milyon Euro seviyesinde bir bedelden vazgeçti. Kendisine bu fedakarlığı için teşekkür etmek istiyorum. Selahattin Baki de Madrid'e gidip bu transfer için kamp kurdu, ona da teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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