Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde Oosterwolde kapışması! İşte peşindeki takımlar

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde Oosterwolde kapışması! İşte peşindeki takımlar

Ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri katan Fenerbahçe'de flaş ayrılıklar yaşanabilir. İsmail Kartal'ın bu sezon stopere devşirdiği Jayden Oosterwolde ile 5 takım ilgileniyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 09:19
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde Oosterwolde kapışması! İşte peşindeki takımlar

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde Oosterwolde kapışması! İşte peşindeki takımlar

Sarı lacivertliler Ocak ayında flaş hamlelere imza atarak 3 yıldıza Fenerbahçe forması giydirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde Oosterwolde kapışması! İşte peşindeki takımlar

Kanarya ilk önce Dünyaca ünlü İtalyan stoper Leonardo Bonucci'yi renklerine bağladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde Oosterwolde kapışması! İşte peşindeki takımlar

İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, orta sahasını Milan forması giyen Krunic ile güçlendirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde Oosterwolde kapışması! İşte peşindeki takımlar

Kanarya son bombayı ise Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katarak patlattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde Oosterwolde kapışması! İşte peşindeki takımlar

Forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılıklar yaşanabilir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde Oosterwolde kapışması! İşte peşindeki takımlar

Emre Mor'u F. Karagümrük'e, Bartuğ Elmaz'ı Sivasspor'a, Crespo'yu Rayo Vallecano'ya Samet'i Yunanistan'a gönderen Fenerbahçe'de bu kez Jayden Oosterwolde gelişmesi yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde Oosterwolde kapışması! İşte peşindeki takımlar

Hollanda basını, Jayden Oosterwolde için PSV Eindhoven ile Ajax'ın yarışa girdiğini iddia etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde Oosterwolde kapışması! İşte peşindeki takımlar

"voetbal4.u" adlı haber sitesi; iki devin yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini vurgularken, İnter, Brighton ve Napoli'nin de Oosterwolde'yi takip ettiğini duyurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde Oosterwolde kapışması! İşte peşindeki takımlar

Bu sezon Fenerbahçe'de 29 maça çıkan Jayden Oosterwolde, 1 gol kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde Oosterwolde kapışması! İşte peşindeki takımlar

Bu sezon stoper oyuncuların sakatlığı sonrası İsmail Kartal, Hollandalı yıldızı savunmanın göbeğine devşirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde Oosterwolde kapışması! İşte peşindeki takımlar

22 yaşındaki savunma oyuncunun piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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