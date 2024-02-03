FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde Oosterwolde kapışması! İşte peşindeki takımlar
Ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri katan Fenerbahçe'de flaş ayrılıklar yaşanabilir. İsmail Kartal'ın bu sezon stopere devşirdiği Jayden Oosterwolde ile 5 takım ilgileniyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, orta sahasını Milan forması giyen Krunic ile güçlendirdi.
Kanarya son bombayı ise Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katarak patlattı.
Forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılıklar yaşanabilir.
Emre Mor'u F. Karagümrük'e, Bartuğ Elmaz'ı Sivasspor'a, Crespo'yu Rayo Vallecano'ya Samet'i Yunanistan'a gönderen Fenerbahçe'de bu kez Jayden Oosterwolde gelişmesi yaşanıyor.
Hollanda basını, Jayden Oosterwolde için PSV Eindhoven ile Ajax'ın yarışa girdiğini iddia etti.
"voetbal4.u" adlı haber sitesi; iki devin yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini vurgularken, İnter, Brighton ve Napoli'nin de Oosterwolde'yi takip ettiğini duyurdu.
Bu sezon Fenerbahçe'de 29 maça çıkan Jayden Oosterwolde, 1 gol kaydetti.
Bu sezon stoper oyuncuların sakatlığı sonrası İsmail Kartal, Hollandalı yıldızı savunmanın göbeğine devşirdi.
22 yaşındaki savunma oyuncunun piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Avrupa devlerinin peşinde olduğu Oosterwolde'nin Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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