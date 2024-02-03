FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde Oosterwolde kapışması! İşte peşindeki takımlar

Emre Mor'u F. Karagümrük'e, Bartuğ Elmaz'ı Sivasspor'a, Crespo'yu Rayo Vallecano'ya Samet'i Yunanistan'a gönderen Fenerbahçe'de bu kez Jayden Oosterwolde gelişmesi yaşanıyor.

Hollanda basını, Jayden Oosterwolde için PSV Eindhoven ile Ajax'ın yarışa girdiğini iddia etti.