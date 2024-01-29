Fenerbahçe için şaşırtan transfer iddiası! Bunu kimse beklemiyordu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Çağlar Söyüncü transferini açıklayan ve yerli bir santrforu da takıma kazandırmak isteyen sarı-lacivertlilerle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 16:02 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 16:03
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Yönetim ilk olarak Union Berlin forması giyen Leonardo Bonucci'nin transferini açıkladı.
Sarı-lacivertliler, İtalyan stoperle sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
İkinci transferini orta sahaya yapan Kanarya, sezon başında da istediği Rade Krunic'i takıma kazandırdı.
Fenerbahçe, Boşnak futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Üçüncü transferini yine stoper hattına yapan sarı-lacivertliler, Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağladı.
Kanarya, Atletico Madrid forması giyen milli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı.
Takımı güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler forvet transferine çevrildi.
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, Ankaragücü maçı sonrası yaptığı açıklamada "Yerli santrfor ile ilgili birkaç aday var. Bununla ilgili kulüp tarafı ilgileniyor." ifadelerini kullanmıştı.
Fenerbahçe'nin adı Erencan Yardımcı ve Serdar Dursun gibi isimlerle anılırken, sarı-lacivertlilerle ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
PAPE GUEYE SÜRPRİZİ
Fransız basını, sarı-lacivertlilerin Pape Gueye'ye ilgisi olduğunu yazdı.
La Tribune kaynaklı haberde, Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcu için transfer dönemi bitmeden Marsilya'ya teklif yapabileceği belirtildi.
Pape Gueye bu sezon Marsilya formasıyla 3 maçta 27 dakika süre aldı.
Senegalli orta saha oyuncusu, skor katkısı üretemedi.
Gueye'nin Marsilya ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro.
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