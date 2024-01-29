Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe için şaşırtan transfer iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe için şaşırtan transfer iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Çağlar Söyüncü transferini açıklayan ve yerli bir santrforu da takıma kazandırmak isteyen sarı-lacivertlilerle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 16:02 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 16:03
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MERT KILIÇ
Fenerbahçe için şaşırtan transfer iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

Yarıştığı tüm kulvarlarda yoluna doludizgin ilerleyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe için şaşırtan transfer iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

Sezonu şampiyonlukla taçlandırmak isteyen sarı-lacivertliler, ara transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak öne çıktı.

Fenerbahçe için şaşırtan transfer iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

Özellikle stoper ve orta saha bölgelerindeki oyuncuların sakatlıkları nedeniyle sıkıntı yaşayan Kanarya, ilk transferlerini bu mevkilere yaptı.

Fenerbahçe için şaşırtan transfer iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

Yönetim ilk olarak Union Berlin forması giyen Leonardo Bonucci'nin transferini açıkladı.

Fenerbahçe için şaşırtan transfer iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-lacivertliler, İtalyan stoperle sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe için şaşırtan transfer iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

İkinci transferini orta sahaya yapan Kanarya, sezon başında da istediği Rade Krunic'i takıma kazandırdı.

Fenerbahçe için şaşırtan transfer iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe, Boşnak futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Fenerbahçe için şaşırtan transfer iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

Üçüncü transferini yine stoper hattına yapan sarı-lacivertliler, Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağladı.

Fenerbahçe için şaşırtan transfer iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

Kanarya, Atletico Madrid forması giyen milli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı.

Fenerbahçe için şaşırtan transfer iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

Takımı güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler forvet transferine çevrildi.

Fenerbahçe için şaşırtan transfer iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, Ankaragücü maçı sonrası yaptığı açıklamada "Yerli santrfor ile ilgili birkaç aday var. Bununla ilgili kulüp tarafı ilgileniyor." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe için şaşırtan transfer iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'nin adı Erencan Yardımcı ve Serdar Dursun gibi isimlerle anılırken, sarı-lacivertlilerle ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fenerbahçe için şaşırtan transfer iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

PAPE GUEYE SÜRPRİZİ

Fransız basını, sarı-lacivertlilerin Pape Gueye'ye ilgisi olduğunu yazdı.

Fenerbahçe için şaşırtan transfer iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

La Tribune kaynaklı haberde, Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcu için transfer dönemi bitmeden Marsilya'ya teklif yapabileceği belirtildi.

Fenerbahçe için şaşırtan transfer iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

Pape Gueye bu sezon Marsilya formasıyla 3 maçta 27 dakika süre aldı.

Fenerbahçe için şaşırtan transfer iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

Senegalli orta saha oyuncusu, skor katkısı üretemedi.

Fenerbahçe için şaşırtan transfer iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

Gueye'nin Marsilya ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Fenerbahçe için şaşırtan transfer iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro.

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