Haberler Fenerbahçe BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, 22. hafta maçında Başakşehir'e konuk olacak. Lig lideri Fenerbahçe zirve yarışında yara almamak adına zorlu deplasmandan mutlak 3 puan almak istiyor. Başakşehir - Fenerbahçe maçında Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. VAR'da ise Erkan Engin yer alacak. Mücadele öncesi Fenerbahçe'nin ilk 11'i açıklandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 19:01 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 19:06
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

Başakşehir - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Başakşehir ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Fenerbahçe maçı 24 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE İLK 11'LERİ AÇIKLANDI

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Onur, Berkay, Ömer Ali, Deniz, Figueiredo, Piatek

FENERBAHÇE: Livakovic, Mert, Serdar, Jayden, Ferdi, Krunic, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko

SÜPER LİG'DE 32. RANDEVU

Fenerbahçe ile Başakşehir, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 31 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 17 defa sahadan galip ayrılırken, turuncu-lacivertliler ise 11 kez kazandı. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 46 gol atarken, Başakşehir 33 kez gol sevinci yaşadı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı ev sahibi 4-0'lık skorla kazandı.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA KAZANIYOR!

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 10 maça çıktı. Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor ve Gaziantep FK'yı mağlup eden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile berabere kalarak 28 puan topladı. Dış sahada en fazla puan toplayan takım konumunda yer alan Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı maçlarda rakip fileleri 24 kez havalandırdı.

BAŞAKŞEHİR'DE 4 OYUNCU FORMA GİYEMEYECEK

Başakşehir'de zorlu müsabaka öncesi Patryk Szysz, Emmanuel Dennis'in sakatlıklarını devam ederken; sakatlığı bulunan Dimitris Pelkas, Serdar Güler ve Mehdi Abeid'in durumları maç saatinde netlik kazanacak. Turuncu-lacivertlilerde Edgar le milli takımda, Jerome Opoku ise kart cezası nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Joao Figuerido ise sarı kart sınırında yer alıyor. Figuerido, Fenerbahçe karşısında sarı kart görmesi durumunda 23. haftada deplasmanda Konyaspor ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.

SON 10 MAÇTA FENERBAHÇE ÜSTÜN

Bir başka İstanbul temsilcisi olan Başakşehir'e karşı son maçlarda galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, rekabetteki en farklı skoru da ligin ilk yarısında oynanan ve 4-0 biten müsabakada elde etti. Geçtiğimiz sezon ligde 2 kez kazanırken, Türkiye Kupası finalinde de rakibini mağlup eden sarı-lacivertliler, turuncu-lacivertlilere karşı son 4 resmi maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasında 8'i lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere son 10 maçta Fenerbahçe 7 kez galip gelirken, Başakşehir 3 maçı kazanmayı başardı.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Süper Lig'de ilk 21 hafta itibarıyla 54 puan toplayan Fenerbahçe, geride kalan 21 haftanın 19'unda rakip filelere gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 58 gol gönderdi. Edin Dzeko, kaydettiği 16 golle takımını sırtlarken, aynı zamanda Süper Lig'in gol krallığı listesinde zirvede yer alıyor.

ABDULKADİR BİTİGEN DÜDÜK ÇALACAK

Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ile Anıl Usta yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Güzel anne Aslı Enver'den minik kızı Elay ile yeni pozlar! Bu kareler aile kurmaya olan inancı artırıyor...
Başkan Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ortak basın açıklamasında bulunuyor
A. Demirspor'un yıldızı için dev transfer yarışı!
Eski Barçalı Cimbom'a geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bonucci'den F.Bahçe'ye kötü haber!
İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması!
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ilk taksit son ödeme tarihi ne zaman?
KÖK MAAŞ NASIL ÖĞRENİLİR?
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alcaraz'dan Avustralya Açık'a erken veda! Alcaraz'dan Avustralya Açık'a erken veda! 18:09
Samsunspor'da flaş ayrılık! Samsunspor'da flaş ayrılık! 18:05
Süper Lig'de PFDK sevkleri açıklandı! Süper Lig'de PFDK sevkleri açıklandı! 18:01
Konyaspor Filip Damjanovic'i kadrosuna kattı! Konyaspor Filip Damjanovic'i kadrosuna kattı! 16:13
Ankaragücü - F. Karagümrük | CANLI Ankaragücü - F. Karagümrük | CANLI 16:30
Beşiktaş'a Barcelona'dan transfer! Beşiktaş'a Barcelona'dan transfer! 16:39
Daha Eski
F.Bahçe'de Djiku gelişmesi! Başakşehir maçında... F.Bahçe'de Djiku gelişmesi! Başakşehir maçında... 16:52
Gaziantep FK - Tümosan Konyaspor maçı CANLI Gaziantep FK - Tümosan Konyaspor maçı CANLI 16:56
Timur'dan transfer açıklaması! Timur'dan transfer açıklaması! 17:50
Başakşehir - Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu! Başakşehir - Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu! 12:42
R. Madrid'den ayrılacak mı? Arda Güler açıkladı R. Madrid'den ayrılacak mı? Arda Güler açıkladı 14:01
Başakşehir - F.Bahçe maçı ne zaman? Başakşehir - F.Bahçe maçı ne zaman? 14:11