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Spor yazarları Fenerbahçe - Yılport Samsunspor maçını yorumladı!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Yılport Samsunspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler rakibiyle 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında 2 puan bıraktı. Fotomaç Gazetesi yazarları karşılaşmayı değerlendirdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 08:42
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Spor yazarları Fenerbahçe - Yılport Samsunspor maçını yorumladı!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Yılport Samsunspor karşı karşıya geldi.

Spor yazarları Fenerbahçe - Yılport Samsunspor maçını yorumladı!

Kadıköy'deki karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Spor yazarları Fenerbahçe - Yılport Samsunspor maçını yorumladı!

Fenerbahçe'nin golü 12. dakikada İrfan Can Kahveci'den gelirken Yılport Samsunspor'da skoru dengeleyen isim 62. dakikada frikikten Emre Kılınç kaydetti.

Spor yazarları Fenerbahçe - Yılport Samsunspor maçını yorumladı!

Sarı lacivertliler zirve yarışında evinde 2 puan bıraktı 54 puanla liderliğini sürdürdü.

Spor yazarları Fenerbahçe - Yılport Samsunspor maçını yorumladı!

Fotomaç Gazetesi yazarları Fenerbahçe - Yılport Samsunspor maçını değerlendirdi.

Spor yazarları Fenerbahçe - Yılport Samsunspor maçını yorumladı!

EMRE BOL - HALA LİDER
Bu Fenerbahçe'ye gol atmak yaramıyor sanki! Golü bulana kadar müthiş bir mücadele veren takım sonrasında Anadolu takımı hüviyetine bürünüyor.

Spor yazarları Fenerbahçe - Yılport Samsunspor maçını yorumladı!

Anlamak mümkün değil! Sarı- lacivertliler öyle bir maç başlangıcı yaptı ki; karşılaşmanın hakemi dahi koşmaktan yoruldu! İrfan Can'ın golünün ardından sanki bir düğmeye basılmışcasına durdular.

Spor yazarları Fenerbahçe - Yılport Samsunspor maçını yorumladı!

Bulunan pozisyonları özellikle gününde olmayan Dzeko harcayınca maç zora girdi. Dzeko hakikaten çok iyi bir sezon geçiriyor. Sadece attığı gollerle değil yaptığı oyun katkısıyla da takım için çok önemli bir isim.

Spor yazarları Fenerbahçe - Yılport Samsunspor maçını yorumladı!

Lakin bazen gününde olmayabilirsin. Sonuç olarak futbolcular robot değil. Her maç aynı performansı gösteremeyebilir. İşte tam da bunun için teknik direktörler var! Dzeko'yu kesmek ya da oyundan erken almak ayıp değil, günah değil.

Spor yazarları Fenerbahçe - Yılport Samsunspor maçını yorumladı!

Çıkana kadar varlığıyla yokluğu belli olmayan Dzeko'ya kemendi erken atmamak İsmail hocanın hatasıydı.

Spor yazarları Fenerbahçe - Yılport Samsunspor maçını yorumladı!

Ardından bir hata da hakem Bahattin Şimşek'ten geldi! Samsunspor'un frikikten attığı gol öncesi verdiği faul kararı yanlıştı. Ama her zamanki gibi uyaran olmadı! İsmail Yüksek basit oynayınca kendine geliyor. Dün sahanın en iyisiydi. Hem rakip atakları kesti hem de kaptığı topları olumlu kullandı.

Spor yazarları Fenerbahçe - Yılport Samsunspor maçını yorumladı!

Bu beraberlik kimsenin moralini bozmasın. Fenerbahçe bugüne kadar oynadığı futbolu oynamaya devam ederse rahatlıkla şampiyon olur. Uzun yolda her takım puan kayıpları yaşar elbette. Sakın unutmayın...

Spor yazarları Fenerbahçe - Yılport Samsunspor maçını yorumladı!

GÜRCAN BİLGİÇ - HAKEM EYYAMI
Başlama düdüğü çalmıştı ama F.Bahçe takımı için maç çoktan kazanılmıştı sanki. İrfan Can'ın golü, kalite kokuyordu ve kontrolü de ellerine geçirmelerini sağladı. Fakat karşılarında çok iyi organize olmuş, koşmaktan da, baskı yapmaktan da vazgeçmeyen bir Samsunspor vardı.

Spor yazarları Fenerbahçe - Yılport Samsunspor maçını yorumladı!

Buna rağmen ilk yarıda getirmediler rakiplerini kaleye, ikinci yarıda da öyle. Ama tek farklı galibiyetin bıçak sırtında devam etmesine izin verdiler. Baskıdan doğru çıkamıyorlar, son pasları kullanamıyor, ikinci yarıda oyunu rakibe bırakıyorlardı.

Spor yazarları Fenerbahçe - Yılport Samsunspor maçını yorumladı!

İşte; davetiye çıktı, "kaşıntı" başladı. Ne olursa olsun, kendi karakterinden vazgeçersen bir "kaşıyan" da çıkacak elbette. Gaziantep'te Livakovic son saniyede kurtardı, üç puanı. Bu kez Livakovic'e rağmen mükemmel bir frikik golü geldi. Emre Kılınç kariyerinin ilk frikik golünü attı, hem de bu maçta.

Spor yazarları Fenerbahçe - Yılport Samsunspor maçını yorumladı!

İsmail Kartal'ın üç hamlesiyle yönü çevirdiler ama bu kez pasla değil, yüksek toplarla gelmeye başladılar. Oyunun başrolü Dzeko kulübedeydi. Batshuayi açığı kapamaya çalıştı.

Spor yazarları Fenerbahçe - Yılport Samsunspor maçını yorumladı!

Emre Mor'un sahaya gelmesiyle, King ikinci santrafor da oldu. Ama gün Fenerbahçe'nin golcüleri için "direğin hemen yanından avuta çıkan toplar" cümlesiyle anılacaktı. Samsun golü öncesindeki faul kararı hakem "eyyamıydı"… Samsunspor'un uzaklaştırmaya çalıştığı topun kendisine çarpmasıyla, Fenerbahçe atağını da önledi Bahattin Şimşek… Her duran topta geçirilen zamana rağmen sadece "5 dakika" diyebildi uzatmalara.

Spor yazarları Fenerbahçe - Yılport Samsunspor maçını yorumladı!

Şaşırmadık elbette, bir öncekinden gördüğünü devam ettiriyor F.Bahçe maçlarının hakemleri. Bu arada Samsunspor'un takım olarak direnişine de saygı duyalım.

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