Spor yazarları Fenerbahçe - Yılport Samsunspor maçını yorumladı!
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Yılport Samsunspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler rakibiyle 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında 2 puan bıraktı. Fotomaç Gazetesi yazarları karşılaşmayı değerlendirdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sarı lacivertliler zirve yarışında evinde 2 puan bıraktı 54 puanla liderliğini sürdürdü.
Fotomaç Gazetesi yazarları Fenerbahçe - Yılport Samsunspor maçını değerlendirdi.
EMRE BOL - HALA LİDER
Bu Fenerbahçe'ye gol atmak yaramıyor sanki! Golü bulana kadar müthiş bir mücadele veren takım sonrasında Anadolu takımı hüviyetine bürünüyor.
Anlamak mümkün değil! Sarı- lacivertliler öyle bir maç başlangıcı yaptı ki; karşılaşmanın hakemi dahi koşmaktan yoruldu! İrfan Can'ın golünün ardından sanki bir düğmeye basılmışcasına durdular.
Bulunan pozisyonları özellikle gününde olmayan Dzeko harcayınca maç zora girdi. Dzeko hakikaten çok iyi bir sezon geçiriyor. Sadece attığı gollerle değil yaptığı oyun katkısıyla da takım için çok önemli bir isim.
Lakin bazen gününde olmayabilirsin. Sonuç olarak futbolcular robot değil. Her maç aynı performansı gösteremeyebilir. İşte tam da bunun için teknik direktörler var! Dzeko'yu kesmek ya da oyundan erken almak ayıp değil, günah değil.
Çıkana kadar varlığıyla yokluğu belli olmayan Dzeko'ya kemendi erken atmamak İsmail hocanın hatasıydı.
Ardından bir hata da hakem Bahattin Şimşek'ten geldi! Samsunspor'un frikikten attığı gol öncesi verdiği faul kararı yanlıştı. Ama her zamanki gibi uyaran olmadı! İsmail Yüksek basit oynayınca kendine geliyor. Dün sahanın en iyisiydi. Hem rakip atakları kesti hem de kaptığı topları olumlu kullandı.
Bu beraberlik kimsenin moralini bozmasın. Fenerbahçe bugüne kadar oynadığı futbolu oynamaya devam ederse rahatlıkla şampiyon olur. Uzun yolda her takım puan kayıpları yaşar elbette. Sakın unutmayın...
GÜRCAN BİLGİÇ - HAKEM EYYAMI
Başlama düdüğü çalmıştı ama F.Bahçe takımı için maç çoktan kazanılmıştı sanki. İrfan Can'ın golü, kalite kokuyordu ve kontrolü de ellerine geçirmelerini sağladı. Fakat karşılarında çok iyi organize olmuş, koşmaktan da, baskı yapmaktan da vazgeçmeyen bir Samsunspor vardı.
Buna rağmen ilk yarıda getirmediler rakiplerini kaleye, ikinci yarıda da öyle. Ama tek farklı galibiyetin bıçak sırtında devam etmesine izin verdiler. Baskıdan doğru çıkamıyorlar, son pasları kullanamıyor, ikinci yarıda oyunu rakibe bırakıyorlardı.
İşte; davetiye çıktı, "kaşıntı" başladı. Ne olursa olsun, kendi karakterinden vazgeçersen bir "kaşıyan" da çıkacak elbette. Gaziantep'te Livakovic son saniyede kurtardı, üç puanı. Bu kez Livakovic'e rağmen mükemmel bir frikik golü geldi. Emre Kılınç kariyerinin ilk frikik golünü attı, hem de bu maçta.
İsmail Kartal'ın üç hamlesiyle yönü çevirdiler ama bu kez pasla değil, yüksek toplarla gelmeye başladılar. Oyunun başrolü Dzeko kulübedeydi. Batshuayi açığı kapamaya çalıştı.
Emre Mor'un sahaya gelmesiyle, King ikinci santrafor da oldu. Ama gün Fenerbahçe'nin golcüleri için "direğin hemen yanından avuta çıkan toplar" cümlesiyle anılacaktı. Samsun golü öncesindeki faul kararı hakem "eyyamıydı"… Samsunspor'un uzaklaştırmaya çalıştığı topun kendisine çarpmasıyla, Fenerbahçe atağını da önledi Bahattin Şimşek… Her duran topta geçirilen zamana rağmen sadece "5 dakika" diyebildi uzatmalara.
Şaşırmadık elbette, bir öncekinden gördüğünü devam ettiriyor F.Bahçe maçlarının hakemleri. Bu arada Samsunspor'un takım olarak direnişine de saygı duyalım.
Rakibin seviyesine çıkamıyorsanız, fazla koşacaksınız. 120 kilometreyi geçtiler takım olarak muhtemelen. Sonsuzluğa uğurladıkları değerlerini andıkları bir günde, formalarını da hakkıyla terlettiler.
DİĞER