Spor yazarları Fenerbahçe - Yılport Samsunspor maçını yorumladı!

Anlamak mümkün değil! Sarı- lacivertliler öyle bir maç başlangıcı yaptı ki; karşılaşmanın hakemi dahi koşmaktan yoruldu! İrfan Can'ın golünün ardından sanki bir düğmeye basılmışcasına durdular.

Bulunan pozisyonları özellikle gününde olmayan Dzeko harcayınca maç zora girdi. Dzeko hakikaten çok iyi bir sezon geçiriyor. Sadece attığı gollerle değil yaptığı oyun katkısıyla da takım için çok önemli bir isim.