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SON DAKİKA - Fenerbahçe Beko Amine Noua transferini açıkladı! 1 aylığına...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Beko'da Dyshawn Pierre'in sakatlığının ardından transfer hamlesi geldi. Sarı-lacivertliler, son olarak İtalyan temsilcisi Bertram Derthona Tortona forması giyen Fransız uzun forvet Amine Noua'yı 1 aylığına kadrosuna dahil etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 15:13 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 15:23
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SON DAKİKA - Fenerbahçe Beko Amine Noua transferini açıkladı! 1 aylığına...

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, son olarak İtalyan temsilcisi Bertram Derthona Tortona forması giyen Fransız uzun forvet Amine Noua'yı kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki basketbolcu ile bir aylığına anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Amine Noua'ya hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz." denildi.

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