TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de cep dolduran ayrılık! Tam 35 milyon Euro...
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de transferde hareketlilik devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin Bonucci ve Krunic hamlesinin ardından kadrosuna en az 2 oyuncu daha katması bekleniyor. Fenerbahçe'de sürpriz gelişme ise yönetimi ikiye böldü. Bu konu ise yıldız ismine gelen inanılmaz teklif... İşte son gelişmeler...FB TRANSFER HABERLERİ
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Yönetim şu ana kadar 2 flaş hamle yaptı.
Sarı lacivertli kurmaylar, Rade Krunic ve Leonardo Bonucci gibi önemli yıldızları takıma kazandırdı.
Fenerbahçe'nin bu futbolcular haricinde en az 2 takviye daha yapması bekleniyor.
Kanarya'da gidecek isimlerin yanı sıra bazı oyuncularla da yollar ayrılacak.
Bu doğrultuda Fenerbahçeli yıldız hakkında bomba bir iddia geldi.
İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'ye transfer olduğundan beri ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiren Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski, Avrupa'daki dev kulüplerin takibinden çıkmıyor.
Takvim'in haberine göre, İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Tottenham'ın hedefi de Szymanski...
İngiliz ekibi, bu sezon forma giydiği 32 maçta 12 gol ve 14 asist üreten ve toplamda 26 gole katkıda bulunan yıldız oyuncuyu transfer etmek için tüm şartlarını zorlayacak.
Tottenham scoutları, Samsunspor ile oynanacak lig maçını tribünden izleyecek ve yönetime rapor sunacak.
30 kez Polonya Milli Takım formasını giyen Szymanski için Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou da oldukça istekli.
Tecrübeli teknik adamın önümüzdeki sezon için Szymanski'yi kadrosunda görmek istediği biliniyor.
Transfermarkt değeri 20 milyon Euro olan 24 yaşındaki yıldız oyuncu için Fenerbahçe Yönetimi'nin beklentisi ise 35 milyon Euro.
Sarı-Lacivertliler sezon başında Rus ekibi Dinamo Moskova'dan transfer ettiği Szymanski için 9.75 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
G.SARAY'IN ELİNDEN ALDI
F.Bahçe sezon başında transfer ettiği Szymanski için Galatasaray ile yarışa girmişti.
Transfer savaşını kazanan Fenerbahçe'de Polonyalı yıldızın performansı parmak ısırtıyor.
Fenerbahçe'de 32 maçta 26 gole katkıda bulunan Szymanski, takımının en büyük hücum silahlarından biri.
İsmail Kartal da onun üzerine titriyor.
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