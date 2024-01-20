Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de cep dolduran ayrılık! Tam 35 milyon Euro...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de cep dolduran ayrılık! Tam 35 milyon Euro...

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de transferde hareketlilik devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin Bonucci ve Krunic hamlesinin ardından kadrosuna en az 2 oyuncu daha katması bekleniyor. Fenerbahçe'de sürpriz gelişme ise yönetimi ikiye böldü. Bu konu ise yıldız ismine gelen inanılmaz teklif... İşte son gelişmeler...FB TRANSFER HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 12:26
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de cep dolduran ayrılık! Tam 35 milyon Euro...

Süper Lig'in lideri Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de cep dolduran ayrılık! Tam 35 milyon Euro...

Ligde yoluna doludizgin devam eden Kanarya, en yakın rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde yer alıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de cep dolduran ayrılık! Tam 35 milyon Euro...

Kanarya'da çekişmeli lig yarışının haricinde gözler bir yandan da transfer çalışmalarında.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de cep dolduran ayrılık! Tam 35 milyon Euro...

Yönetim şu ana kadar 2 flaş hamle yaptı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de cep dolduran ayrılık! Tam 35 milyon Euro...

Sarı lacivertli kurmaylar, Rade Krunic ve Leonardo Bonucci gibi önemli yıldızları takıma kazandırdı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de cep dolduran ayrılık! Tam 35 milyon Euro...

Fenerbahçe'nin bu futbolcular haricinde en az 2 takviye daha yapması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de cep dolduran ayrılık! Tam 35 milyon Euro...

Kanarya'da gidecek isimlerin yanı sıra bazı oyuncularla da yollar ayrılacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de cep dolduran ayrılık! Tam 35 milyon Euro...

Bu doğrultuda Fenerbahçeli yıldız hakkında bomba bir iddia geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de cep dolduran ayrılık! Tam 35 milyon Euro...

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de cep dolduran ayrılık! Tam 35 milyon Euro...

Fenerbahçe'ye transfer olduğundan beri ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiren Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski, Avrupa'daki dev kulüplerin takibinden çıkmıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de cep dolduran ayrılık! Tam 35 milyon Euro...

Takvim'in haberine göre, İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Tottenham'ın hedefi de Szymanski...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de cep dolduran ayrılık! Tam 35 milyon Euro...

İngiliz ekibi, bu sezon forma giydiği 32 maçta 12 gol ve 14 asist üreten ve toplamda 26 gole katkıda bulunan yıldız oyuncuyu transfer etmek için tüm şartlarını zorlayacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de cep dolduran ayrılık! Tam 35 milyon Euro...

Tottenham scoutları, Samsunspor ile oynanacak lig maçını tribünden izleyecek ve yönetime rapor sunacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de cep dolduran ayrılık! Tam 35 milyon Euro...

30 kez Polonya Milli Takım formasını giyen Szymanski için Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou da oldukça istekli.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de cep dolduran ayrılık! Tam 35 milyon Euro...

Tecrübeli teknik adamın önümüzdeki sezon için Szymanski'yi kadrosunda görmek istediği biliniyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de cep dolduran ayrılık! Tam 35 milyon Euro...

Transfermarkt değeri 20 milyon Euro olan 24 yaşındaki yıldız oyuncu için Fenerbahçe Yönetimi'nin beklentisi ise 35 milyon Euro.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de cep dolduran ayrılık! Tam 35 milyon Euro...

Sarı-Lacivertliler sezon başında Rus ekibi Dinamo Moskova'dan transfer ettiği Szymanski için 9.75 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de cep dolduran ayrılık! Tam 35 milyon Euro...

G.SARAY'IN ELİNDEN ALDI

F.Bahçe sezon başında transfer ettiği Szymanski için Galatasaray ile yarışa girmişti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de cep dolduran ayrılık! Tam 35 milyon Euro...

Transfer savaşını kazanan Fenerbahçe'de Polonyalı yıldızın performansı parmak ısırtıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de cep dolduran ayrılık! Tam 35 milyon Euro...

Fenerbahçe'de 32 maçta 26 gole katkıda bulunan Szymanski, takımının en büyük hücum silahlarından biri.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de cep dolduran ayrılık! Tam 35 milyon Euro...

İsmail Kartal da onun üzerine titriyor.

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