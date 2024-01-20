TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de cep dolduran ayrılık! Tam 35 milyon Euro...

Takvim'in haberine göre, İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Tottenham'ın hedefi de Szymanski...

İngiliz ekibi, bu sezon forma giydiği 32 maçta 12 gol ve 14 asist üreten ve toplamda 26 gole katkıda bulunan yıldız oyuncuyu transfer etmek için tüm şartlarını zorlayacak.