Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe İsmail Yüksek'in alternatifini buldu!

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe İsmail Yüksek'in alternatifini buldu!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ara transfer döneminin resmen başlamasıyla çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de operasyonlar sürüyor. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı İsmail Yüksek de Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Kanarya, milli futbolcunun alternatifini buldu. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 11:48 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 11:56
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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe İsmail Yüksek'in alternatifini buldu!

Ancak Sarı-Lacivertli kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Fener yönetimi kapıyı yüksekten açtı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe İsmail Yüksek'in alternatifini buldu!

Kanarya, 15 milyon Euro'dan aşağıya olmaz" yanıtını Lyon kulübüne iletti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe İsmail Yüksek'in alternatifini buldu!

İki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği biliniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe İsmail Yüksek'in alternatifini buldu!

Transferin ise gerçekleşme ihtimalinin bulunduğu belirtiliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe İsmail Yüksek'in alternatifini buldu!

Bu arada İsmail Yüksek ile ilgilenen tek kulüp Lyon değil.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe İsmail Yüksek'in alternatifini buldu!

STUTGART DA İSMAİL'İ İSTİYOR
Takvim'in haberine göre Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ın da İsmail ile ilgilendiği ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe İsmail Yüksek'in alternatifini buldu!

Alman ekibinin Fenerbahçe maçlarına temsilci gönderdiği ifade ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe İsmail Yüksek'in alternatifini buldu!

Takvim'in haberine göre Kanarya'nın İsmail'in satışına onay vermesi halinde gündemine Başakşehir forması giyen Berkan Özcan'ı alacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe İsmail Yüksek'in alternatifini buldu!

Yıldız oyuncu bu sezon 19 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe İsmail Yüksek'in alternatifini buldu!

25 yaşındaki merkez orta saha söz konusu karşılaşmalarda takımına 1 gollük katkı sağladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe İsmail Yüksek'in alternatifini buldu!

Berkay'ın güncel verilere göre 4 milyon Euro değer biçiliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe İsmail Yüksek'in alternatifini buldu!

Yıldız futbolcunun Başakşehir ile olan kontratı 2027'de bitecek.

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