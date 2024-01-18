TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe İsmail Yüksek'in alternatifini buldu!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ara transfer döneminin resmen başlamasıyla çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de operasyonlar sürüyor. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı İsmail Yüksek de Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Kanarya, milli futbolcunun alternatifini buldu. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 11:48 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 11:56
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Ancak Sarı-Lacivertli kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Fener yönetimi kapıyı yüksekten açtı.
Kanarya, 15 milyon Euro'dan aşağıya olmaz" yanıtını Lyon kulübüne iletti.
İki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği biliniyor.
Transferin ise gerçekleşme ihtimalinin bulunduğu belirtiliyor.
Bu arada İsmail Yüksek ile ilgilenen tek kulüp Lyon değil.
STUTGART DA İSMAİL'İ İSTİYOR
Takvim'in haberine göre Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ın da İsmail ile ilgilendiği ortaya çıktı.
Alman ekibinin Fenerbahçe maçlarına temsilci gönderdiği ifade ediliyor.
Takvim'in haberine göre Kanarya'nın İsmail'in satışına onay vermesi halinde gündemine Başakşehir forması giyen Berkan Özcan'ı alacağı öğrenildi.
Yıldız oyuncu bu sezon 19 maça çıktı.
25 yaşındaki merkez orta saha söz konusu karşılaşmalarda takımına 1 gollük katkı sağladı.
Berkay'ın güncel verilere göre 4 milyon Euro değer biçiliyor.
Yıldız futbolcunun Başakşehir ile olan kontratı 2027'de bitecek.
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