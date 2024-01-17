Haberler Fenerbahçe Son şampiyon sahnede! İşte Fenerbahçe'nin kupa maçı 11'i

Son şampiyon sahnede! İşte Fenerbahçe'nin kupa maçı 11'i

Ligde zirvede yer alan Ziraat Türkiye Kupası’nın son şampiyonu Fenerbahçe, 5. tur maçında Adanaspor’u konuk ediyor. Hedef bu kulvarda da finale kadar gitmek. Teknik direktör İsmail Kartal, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Adanaspor maçında muhtemel 11'i...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Son şampiyon sahnede! İşte Fenerbahçe'nin kupa maçı 11'i

Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan, ligde ise ezeli rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde liderliğini sürdüren Fenerbahçe, şimdi de Ziraat Türkiye Kupası'nda sahneye çıkıyor. Kupanın son şampiyonu olan sarı- lacivertliler, bugün evinde Trendyol 1.Lig ekibi Adanaspor'la karşılaşacak. Mücadele saat 21.00'de... Teknik direktör İsmail Kartal, kadroda büyük revizyona gidecek.

FENERBAHÇE - ADANASPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Bonucci, Oosterwolde, Ferdi, Bartuğ, İsmail, Emre Mor, Lincoln, King, Batshuayi

Adanaspor: Ahmet, Fevzi, Fatih, Evren, Lukaku, Kubilay, Diakite, Fernandes, Harun, Oberlin, Burhan

İKİNCİ KEZ RAKİPLER

İki takım, bugün kupada birbirilerine 7. kez rakip olacak. Geride kalan 6 mücadelenin 4'ünü Fenerbahçe kazanırken, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, teknik adamlık kariyerlerinde 2. kez karşılaşacak. 2019'da Kartal, Rize'yi çalıştırırken, Kaplan'ın başında olduğu G.Birliği'ni 1-0 yenmişti.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI!

Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanın ana bölümünde karşılaşmanın taktik çalışması üzerinde duruldu.

DİĞER
Son dakika haberleri: Fernando Santos Beşiktaş’a ilk transferini yapıyor! Dünya devinden eski öğrencisini getiriyor…
Emekliye zamlı maaş hesabı! Kök aylıklar ne kadar oldu? Refah payı ve 10 bin TL ne zaman yatırılacak? Kimlere, ne kadar fark verilecek?
G.Saray'ın golcü hedefi ortaya çıktı! Sırp yıldız listede...
G.Saray'da sürpriz ayrılık! Nelsson'un yeni takımı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de karar verildi! İşte bonservis bedeli
Çağlar transferinde ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu
İstanbul namaz vakitleri 17 Ocak 2024
DUL VE YETİM MAAŞI SON DAKİKA 2024 | Yüzde 25, 50, 75 hisseye göre dul, yetim, ölüm aylığı HESAPLA
KÖK MAAŞ HESAPLAMA 2024 | Kök maaş nasıl hesaplanır? Emekli kök aylık hesaplama e-Devlet
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın golcü hedefi ortaya çıktı! Sırp yıldız listede... G.Saray'ın golcü hedefi ortaya çıktı! Sırp yıldız listede... 01:43
Kamada harekatı! Kamada harekatı! 01:19
Galatasaray'a Sırp golcü! Galatasaray'a Sırp golcü! 01:17
Fener'den Martial'a yeni teklif Fener'den Martial'a yeni teklif 01:17
Juventus zirve takibini sürdürdü! Juventus zirve takibini sürdürdü! 01:07
F.Bahçe'de karar verildi! İşte bonservis bedeli F.Bahçe'de karar verildi! İşte bonservis bedeli 01:05
Daha Eski
Lazio'dan Kamada kararı! G.Saray'a gelecek mi? Lazio'dan Kamada kararı! G.Saray'a gelecek mi? 00:57
Santos'tan transfer açıklaması! Santos'tan transfer açıklaması! 00:57
Kartal kupada son 16 turuna yükseldi! (ÖZET İZLE) Kartal kupada son 16 turuna yükseldi! (ÖZET İZLE) 00:57
G.Saray'da sürpriz ayrılık! Nelsson'un yeni takımı... G.Saray'da sürpriz ayrılık! Nelsson'un yeni takımı... 00:57
Perdeyi Rebic kapattı! Golü izleyin Perdeyi Rebic kapattı! Golü izleyin 00:57
Cenk Tosun yine sahnede! İşte 3. gol Cenk Tosun yine sahnede! İşte 3. gol 00:57